出席陽光基金會頒獎 郭台銘重申推動百億身障基金

（中央社記者范正祥台北17日電）鴻海集團創辦人郭台銘今天出席陽光基金會汽車美容中心人才訓練計畫頒獎活動時表示，如果他支持的人進立法院，除了「0到6歲國家健康養」，也要把推動「百億身障基金」列為優先項目。

財團法人陽光社會福利基金會成立以來，藉由社會關懷的力量和專業服務，陪伴協助顏面損傷及燒傷朋友勇敢踏上艱辛漫長的重建路程，為了提供身心障礙者穩定就業機會，於早期成立洗車中心，在歷經十餘年後，轉型成為汽車美容中心。

永齡基金會過去幾度補助經費，支持陽光基金會汽車美容中心人才訓練計畫。郭台銘與永齡基金會執行長劉宥彤、副執行長蔡沁瑜今天共同出席陽光基金會汽車美容中心人才訓練計畫頒獎活動，3人並親自參與工作流程，體驗「一日洗車」。

陽光基金會副董事長陳永隆表示，感謝永齡基金會創辦人郭台銘對身障朋友職能發展及教育訓練的支持。

郭台銘致詞時表達對陽光基金會汽車美容中心的力挺，欣賞身障朋友的努力精神。他表示，家裡和公司車輛以後洗車美容都到這裡，「我不要折扣」。

郭台銘說，永齡基金會過去幫助過一些慈善團體，其中，陽光基金會要的是培訓費用，出發點與別人不一樣，「不是要魚，而是要釣魚的方法」，令他印象深刻。

他說，身障朋友有自尊，不是希望只給錢、只給補助。他建議把科技管理與服務業結合，幫助身障人士自食其力，甚至期待陽光基金會汽車美容中心有朝一日也能股票上市，成為社會企業的典範。

郭台銘表示，永齡基金會支持人才培訓，讓身障者能自立自強，「有陽光的地方，大家永遠站在一起」。他也重申，所主張的百億身障基金會持續推動。

郭台銘之前參加國民黨總統初選時主張，用新台幣100億元成立專責的保險公司，以團保為基礎，只要領有身心障礙手冊就符合投保資格，落實社會正義。

郭台銘今天說，如果他支持的人進立法院，要推動落實百億身障基金。（編輯：楊玫寧）1081217