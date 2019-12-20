監委關注警消傷亡議題 徐國勇：取消績效制度

（中央社記者陳俊華台北20日電）監察委員林盛豐今天到行政院巡察，關注警消傷亡議題。內政部長徐國勇說，決定取消績效制度，改以行政獎勵讓員警重視治安維護工作；行政院長蘇貞昌表示，會加強配備、採科技執法。

監察院長張博雅上午帶領監察委員赴行政院進行年度巡察，蘇貞昌也率部會首長簡報108年施政重點工作。張博雅晚間與7個常設委員會召集人在監察院舉行巡察後記者會。

內政及少數民族委員會召集人、監察委員章仁香轉述，監委林盛豐會中關注警消傷亡議題。據統計民國104年到107年間就有13名消防人員因公殉職，也有48名警察人員因公死亡，林盛豐提出消防人力、設備經費、救援指揮等通案問題，建議行政院督促所屬部會檢討改善。

徐國勇在會中回應，警察與消防員會受傷，可能是因績效制度的問題，討論後把績效制度取消，改用行政獎勵配合，希望藉由行政獎勵讓員警積極重視治安維護工作；同時以科技執法、增加國道員警危險加給、補充電擊槍、更新無線電設備等。

蘇貞昌表示，加強配備方面，行政院用最大力量增強，主要是採科技執法，因為科技已經很清楚，就算有爭執所占比例也不高。

另外，監察委員仉桂美則關注實價登錄議題，她指出，實務上預售屋依現行法令申報登錄成交案件比例偏低，在尚未修法通過時，應督促地方政府加強對業者營業處所查核，主動掌握、建立預售屋的「預售」與「申報」資訊。

徐國勇表示，內政部已經檢討精進實價登錄制，行政院態度完全沒有改變，也沒有撤回其他2項草案，盼立法院能盡快通過。蘇貞昌指出，立法院要斟酌各方意見及實務上碰到的衝擊，有時改革非一蹴可幾，行政院會斟酌事實情況來做，請各方面持續努力溝通。（編輯：楊玫寧）1081220