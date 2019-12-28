號召年輕人返鄉投票 民進黨青年部展開街頭宣講

（中央社記者溫貴香台北28日電）民進黨青年部發起與青年約定好返鄉投票活動今天展開，在台北念書的大學生王家緯說，昨天以實名制訂票，只要輸入身分證字號就順利訂到花東車票，終於不用自嘲要騎山豬或海豚才能回家，他並號召遊子們明年1月11日返鄉投票。

民進黨青年部下午召開「花蓮台東好山好水呼喚你身分證U、V開頭青年約定好返鄉投票」記者會，青年部主任吳濬彥表示，在20歲到29歲的年齡層中，蔡總統與國民黨總統候選人韓國瑜兩人的對比已經從7比3走向8比2。誠如蔡總統所說，改變國家的往往是年輕人，能夠改變地方也是年輕人，希望在都市的花東年輕人能夠知道手中的三張選票，是影響2020大選的重要關鍵，花東需要你們。

吳濬彥呼籲東台灣遊子返鄉投票，提醒身分證字號U開頭的花蓮人、V開頭的台東人，別忘了藉由實名制訂票，在2020年1月11日回鄉，投下讓家鄉更好的一票。

目前在台北念書的大學生王家緯，以這次花東車票採實名制為例，昨晚開始開放網路訂票，他打開網路輸入身分證字號那一刻就訂到車票了，以往回家的路非常困難，要花很多時間與力氣搶票，透過實名制訂票很快搶到票，這是蕭美琴與劉櫂豪努力的結果。

身為首投族的王家緯對自己能夠訂到回家車票非常興奮，他說，終於不用自嘲只能騎山豬或騎海豚回家了，明年1月11日記得回家投票。

因應明年總統大選，為了讓旅客順利返鄉投票，台鐵局從明年1月10日起至1月13日止共4天，全線加開各級列車總計87班，其中自強號53班次、莒光號24班次、復興號10班次。

109年1月10日及12日4班實名制自強號專車，從今年12月28日凌晨零時起開放身分證U、V及今年12月1日以前設籍花東縣民及前述兩者的配偶及直系血親一親等民眾網路訂票。（編輯：林淑媛）1081228