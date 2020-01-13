民眾黨大票倉是新竹市 蔡壁如：柯文哲家鄉效應

（中央社記者梁珮綺、魯鋼駿、郭宣彣台北13日電）台灣民眾黨在這次選舉拿下158萬餘張政黨票，其中在新竹市得票率最高，有15.03%。立委當選人蔡壁如今天說，應是黨主席柯文哲家鄉效應所致，有思考2022年推派人參選新竹市長。

民眾黨在2020總統立委選舉中，拿下158萬餘張政黨票，得票率為11.2%，不分區立委提名人賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如確定進入國會。

中選會資料顯示，民眾黨的大票倉是新竹市，得票率有15.03%，其次是新竹縣，有13.58%，再來是台中市的13.05%。

新竹市方面，中選會資料顯示，國民黨在新竹市獲得8萬3412票，為得票數最多的政黨，民進黨7萬3697票，居第二，而首次投入選舉的台灣民眾黨拿下3萬9822票，擠掉原本是新竹市第3強的時代力量2萬9935票。

長期觀察新竹地區選情、且與台灣民眾黨內部熟識的林姓地方人士告訴中央社記者，新竹市的選民結構年輕，且擁有高學歷、高收入等特性，對於藍、綠等老舊政黨已經看膩，願意給新興政黨進入國會的機會如時代力量與民眾黨，希望能看到不一樣的政黨政治。

新竹縣方面，這次代表民眾黨角逐竹縣第2選區的立委候選人林碩彥分析，民眾黨政黨票在竹北市開得漂亮，獲票數為1萬8484票，次於國民黨與民進黨。以竹北東區選民來說，結構以年輕人口多、且多為科技人高所得、高學歷，有不少選民厭惡藍、綠，以「中性」為訴求。

銘傳大學廣播電視系助理教授杜聖聰分析，竹北市各黨林立，選民的知識水平高，多為「白色選民」，更能接受、認同小黨理念。民眾黨有政治明星台北市長柯文哲將光環帶到竹縣，且選民多依候選人的理念與政見來投票。（編輯：李亨山）1090113