曾銘宗代理黨秘書長 辦理3/7國民黨主席補選

國民黨15日召開中常會討論代理黨主席與代理秘書長人選，由國民黨立法院黨團總召曾銘宗（圖）擔任代理秘書長。中央社記者林俊耀攝 109年1月15日

（中央社記者余祥台北15日電）國民黨主席吳敦義請辭，立委曾銘宗擔任代理黨秘書長、中常委林榮德擔任代理黨主席。曾銘宗說，當前最重要的就是辦理黨主席補選與中常委改選，一定公開、透明、公正；林榮德則表示，中常會維持正常運作。

國民黨下午召開中常會，吳敦義率2位副主席曾永權、郝龍斌，文傳會主委程美華、組發會主委兼副秘書長杜建德、行管會主委邱大展、革命實踐研究院長林火旺等一級主管在中常會總辭，由國民黨立法院黨團總召曾銘宗擔任代理秘書長、中常委林榮德擔任代理黨主席。

國民黨副發言人黃心華會後轉述時表示，中常會通過黨主席補選時程，預計在3月7日舉行投票，另中常委選舉併同黨主席選舉在同一天舉行。

曾銘宗會後表示，當前最重要的任務就是辦理黨主席補選、中常委改選選務，一定要做到公開、透明、公正，希望選出最有代表性、最有能力的國民黨主席，在國民黨面臨重大挫敗之後，帶領國民黨永續經營。

曾銘宗說，歡迎青年、青壯世代、任何世代，願意為國民黨做出奉獻的同志，參選國民黨主席。

他也說，這一次在大選挫敗，感受到各界對國民黨的期待，一定會記取教訓，勇於改革，傾聽各界意見，也會有制度引進青年，讓青年在國民黨有更好的發展空間，一起為國民黨打拚。

曾銘宗說，接下來他會馬上進行各單位的工作會議，把國民黨穩定下來。

代理黨主席林榮德則表示，國民黨受到空前衝擊，一定深切改革，他擔任代理黨主席就是平穩的讓黨主席補選和中常委改選圓滿順利。

至於中常會下週是否將繼續召開，林榮德說，中常會會維持正常運作。

根據中常會今天通過國民黨主席補選時程，將在1月17日發布補選公告，當天起到2月3日開放參選人進行黨員連署。

1月30日至1月31日受理參選人領表，2月3日至4日受理參選人登記，2月5日至6日進行參選資格的連署查核，2月7日前完成候選人號次抽籤確定候選人。海外通訊投票選舉票在2月10前要完成印製及寄發。3月7日進行投開票。

國民黨黨章規定，黨員、曾任中央評議委員或中央委員，經具黨權的黨員3%以上連署者，得申請登記為國民黨主席選舉候選人；目前有台大政治系教授張亞中、藍天行動聯盟主席武之璋表態參選。（編輯：張均懋）1090115