是否挑戰桃園市長 邱奕勝：若鄉親需要不排除

（中央社記者劉冠廷台北26日電）桃園市議會議長邱奕勝今天到立法院拜訪由桃園市議員轉戰立委的萬美玲、魯明哲等人，被問到是否挑戰下屆桃園市長，他表示，現在還不是時候，但若鄉親、黨有需要，他也不排除。

第10屆立法院上週開議，國民黨立委魯明哲、萬美玲是從桃園市議員轉戰立委的生力軍，昔日同僚邱奕勝今天前往立法院拜訪，希望立委努力為桃園爭取建設，並致贈微波爐與電鍋。

邱奕勝此舉也引發聯想，現場有媒體詢問，是否有意參選下屆桃園市長，他說，這與選市長沒有關係，他今天也有邀請桃園市長鄭文燦一起來，希望能為桃園的建設經費努力；現在不是選市長的時候，但到時候鄉親、黨有需要，他也不排除。

面對3月7日的黨主席補選，身兼國民黨桃園市黨部主委的邱奕勝表示，黨主席候選人江啟臣、郝龍斌都非常優秀，希望3月7日選完後，國民黨能夠團結在一起，為台灣的前途努力。

至於立委傅崐萁恢復黨籍案，他表示，傅崐萁過去在花蓮擔任縣長，受到花蓮鄉親的支持，有著高民調，這件事還是交給考紀會來處理。但他也說，國民黨此時正是需要人才的時候，在立法院中若是多一席立委，就多一份力量，也未必是件壞事，「他回來也無妨」。（編輯：鄭雪文）1090226