海外人士納健保議題 藍委憂影響僑民權益

（中央社記者劉冠廷台北4日電）對於海外人士納健保相關修法問題，國民黨立法院黨團雖持開放態度，但有藍委感到憂心，國民黨立委溫玉霞今天指出，如果嚴苛限縮健保，嚴重傷害廣大台商、僑民權益，盼能三思。

武漢肺炎疫情讓中國籍人士享有台灣健保資源的議題，再度浮上檯面，有立委擬提案修改全民健康保險法，鎖定1年在台灣未住滿183天者，將其健保費自每月新台幣749元大幅調高為8500多元。

面對海外人士納健保相關修法問題，國民黨立法院黨團總召林為洲今天說，持開放態度，都可以討論、通盤檢討，但前提是不要加入意識形態，同時要考慮人權與公平等問題。溫玉霞呼籲，嚴苛限縮健保，實嚴重傷害廣大台商、僑民的權益，以及海外僑界對中華民國的向心力，至盼執政黨三思而行。

溫玉霞強調，許多台商奮鬥有成，在海外協助政府擴展外交，更大力回饋台灣社會，例如九二一地震、八八風災、高雄氣爆等，熱心幫忙不落人後，如今不該為了討厭一人，而把海外台商及工作者全拖下水，甚至汙名化，聲稱這些人是拖垮健保的罪人，使台灣社會對海外台商及僑胞充斥錯誤的偏見。

溫玉霞表示，如果此次修法把海外台灣人的保費調高10倍餘，不僅加重這些國人的負擔，更讓這些人繳交保費數倍於外勞及外籍人士，豈非製造更大的不公與歧視；為了健保永續，有關健保費率及部分負擔是否合理，可交由專業討論。

民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱表示，健保要永續經營，就要往公平分攤、合理使用的方向走，而社會保險是量能收費，不是依照需求收費，這也是二代健保的精神；從公平來說，不管納保人在國內還是國外，都應該公平分攤，藝人黃安會遭到批評，是因為所使用的是能力最弱者的優惠保費。

鍾佳濱說，海外的台商若能體認合理使用、公平分攤的精神，以量能來付費，保費與收入能力能夠相稱，在不在國內就不會成為標的。（編輯：郭萍英）1090304