武漢肺炎疫情衝擊 退撫基金1月負成長

（中央社記者王承中台北5日電）武漢肺炎疫情衝擊，銓敘部長周弘憲今天表示，今年截至1月底，基金整體運用之已實現加計未實現損益後損失數為新台幣52.9億元，期間收益率為負0.88%。

立法院司法及法制委員會今天邀請邀請考試院秘書長李繼玄、考選部長許舒翔、銓敘部長周弘憲及公務人員保障暨培訓委員會主委郭芳煜列席報告業務概況並備質詢。

國民黨立委李貴敏在質詢時指出，武漢肺炎對經濟影響很大，勞退基金收益率去年12月底前是11.45%，而今年1月是負0.73%，因為武漢肺炎衝擊，導致全球股市都大跌，她沒有要責怪操盤手，只是想知道在勞退基金都是負成長的狀況下，退撫基金現在的收益為何。

周弘憲表示，今年截至1月底，基金整體運用之已實現加計未實現損益後損失數為52.9億元，期間收益率為負0.88%。自民國84年7月1日退撫基金成立以來，截至今年1月底止，累積已實現加計未實現的收益為2759億4000萬元。

根據公務人員退休撫卹基金管理委員會公佈的資料指出，在去年12月底前，退撫基金實際收益率為10.62%，實際收益數達612.54億元，其中由政府自行經營的資本利得實際收益率為21.32%，委託經營實際收益率為18.16%。

而截至今年1月底前，整體實際收益率為負0.88%，實際收益數損失52.9億元，其中由政府自行經營的資本利得實際收益率為負3.18%，委託經營實際收益率為負1.03%。

至今年1月底止，參加基金的機關學校總數為7154個，參加總人數為66萬2346人，其中公務人員30萬2861人、教育人員18萬2026人，以及軍職人員17萬7459人。（編輯：郭萍英）1090305