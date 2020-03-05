推動參與WHA 外交部發布台灣聽診器主視覺

（中央社記者陳韻聿台北5日電）世界衛生大會（WHA）5月召開。為推動台灣參與，外交部今年除延續去年的「人人要健康，台灣能幫忙」主題，並推出「台灣聽診器」宣傳主視覺，凸顯台灣有意願和能力貢獻全球健康安全與防疫。

外交部發言人歐江安今天上午在例行記者會回覆媒體提問時表示，外交部持續推動台灣參與世界衛生組織（WH0）體系，以及WHO一年召開一次的WHA。今年除延續去年的「人人要健康，台灣能幫忙」（Health for All , Taiwan Can Help）主題標語，並推出「台灣聽診器」宣傳主視覺，供各駐外館處運用，以及各界人士作非營利使用。

歐江安在記者會上展示「台灣聽診器」主視覺，說明設計巧思為以聽診器勾勒出台灣意象，聽診器兩端分別扣合「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help），以及「人人要健康」（Health for All）字樣，圓形聽頭更與地球圖樣結合，凸顯台灣關心世界公共衛生和防疫事務的決心及成效。

她說，台灣透過此一主視覺再度宣示，台灣有能力和意願與世界攜手同行，共同貢獻全球健康安全與防疫。（編輯：郭萍英）1090305