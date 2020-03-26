武漢肺炎染全球 RSF：中國若新聞自由或能避免

（中央社記者陳政偉台北26日電）無國界記者組織今天表示，要是中國當局沒控制和審查，中國媒體本來可以更早讓大眾知道2019年冠狀病毒疾病疫情的嚴重程度，進而挽救上千人的生命，或許還能避免全球大流行。

無國界記者組織（RSF）解釋，英國南安普敦大學的研究人員在3月13日發表分析報告，裡面提到雖然中國在1月20日採取初步措施，但當初要是提早兩週實施，中國境內的冠狀病毒疾病確診病例應能減少86%。

無國界記者組織列出危機初期發生的事件一覽，向大眾說明：「要是中國政府當初沒進行控制和審查，中國媒體本來可以更早告知大眾疫情的嚴重程度，進而挽救上千人的生命，還有可能避免當前的全球大流行。」

無國界記者組織以事件時間點舉例並分析：

2019年12月20日，武漢市當局本來可以通知記者。

首名確診病例出現一個月後，武漢市已有60名患有類SARS不明肺炎的病人，其中幾人常去華南海鮮市場。儘管如此，當局仍認為相關消息不適合傳達給媒體。

2019年12月25日，呂小紅醫生本來可以向新聞界表達擔憂。

呂小紅為武漢市第五醫院消化內科主任，她在12月25日開始聽說醫護人員遭感染的案例，並在1月第1週開始懷疑這種傳染病有人傳人的現象。要是中國記者的消息來源不會受到從上級訓誡到長期監禁等程度不一的嚴厲處罰，呂小紅本應能盡其職責向媒體發出警報。

2019年12月30日，媒體本來會注意到吹哨者發出的早期警告。

艾芬為武漢市中心醫院急診科主任，她和幾名醫生警告大家有「類似SARS的冠狀病毒」，其中8人（包括後來染病去世的醫生李文亮）後來在2020年1月3日因散布「虛假謠言」而遭武漢警方逮捕。

2019年12月31日，社群媒體本來能在中國傳達官方警告。

中國在12月31日正式向世界衛生組織（WHO）發出警報，但一邊又大量審查微信討論平台上跟疫情相關的關鍵字。如果沒有審查機制，記者就可以在擁有10億活躍用戶的微信上發布報導，提供預防性建議。

2020年1月5日，科學媒體本來可以更早發布冠狀病毒基因排序。

上海公共衛生臨床中心教授張永貞的團隊在1月5日成功為病毒基因排序，但有關當局似乎不願公開。1月11日中國出現首例死亡病例，研究人員當天在開源平台上流出消息，結果當局以關閉實驗室作為懲處。

1月13日，國際社會本來能預知全球大流行的風險。

泰國出現中國境外首例冠狀病毒確診病例，病患為來自武漢的遊客。要是國際媒體能在1月13日前取得中國當局掌握的全部疫情規模相關資訊，國際社會就能對這場危機進行評估，更有心理準備，降低疫情在中國境外擴散的風險，也許還能避免疫情演變成全球大流行。（編輯：唐聲揚）1090326