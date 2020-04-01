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加強論述 江啟臣任命6位文傳會義務副主委

最新更新：2020/04/01 12:52

（中央社記者余祥台北1日電）國民黨主席江啟臣今天簽派新一波人令，為加強論述，任命前立委李永萍、台北市議員戴錫欽、鍾沛君等6人擔任文傳會義務副主委。江啟臣也任命前立法委員張嘉郡、桃園市議員梁為超等6人為組織發展委員會義務副主委。

國民黨透過新聞稿表示，江啟臣任命前立法委員張嘉郡、前文傳會副主委林江釧、中央委員林羿伶、桃園市議員梁為超、新竹市議員陳慶齡、彰化縣議員曹嘉豪為組織發展委員會義務副主委。

江啟臣期待新任組發會副主委能夠平衡區域發展，強化各縣市組織工作扎根量能，讓國民黨可以更加接地氣，由下而上推動改革。

江啟臣也任命前立法委員李永萍、台北市議員戴錫欽、台北市議員鍾沛君擔任文化傳播委員會義務副主委；原任文傳會副主委王鴻薇、鄭世維、黃子哲，繼續聘任為文傳會義務副主委。

江啟臣表示，每位文傳會副主委都是國民黨具有即戰力的一時之選，更是未來國民黨提高網路能見度，發展自媒體的潛力股，相信透過副主委的任命，可以強化國民黨論述與發言聲量。

另外，江啟臣派任台北市議員張斯綱，擔任行政管理委員會義務副主委，襄助主委處理業務。江啟臣表示，希望借重張斯綱過去在民間公司管理的經驗，維護國民黨權益，協助律師處理法律訴訟，提高黨務行政效率革新。（編輯：謝佳珍）1090401

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