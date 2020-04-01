歐洲11國獲贈口罩 各國駐台代表處感謝台灣

（中央社記者陳韻聿台北1日電）武漢肺炎蔓延全球，外交部今天說，將援贈11個疫情嚴重的歐洲國家700萬片口罩。英國及荷蘭等國駐台代表隨即在臉書貼文表達感謝台灣在此危急時刻分享防疫物資。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球疫情持續擴大，外交部今天表示，將進行第一波國際人道援助，援贈美國200萬片、部分疫情嚴重歐洲國家700萬片、以及友邦100萬片，總計1000萬片口罩，以支援相關國家的醫護防疫人員；未來經評估後，擬擴大援贈對象，包括新南向國家。

外交部指出，第一波獲援贈總計700萬片口罩的歐洲國家包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭等歐洲聯盟會員國，以及英國和瑞士，共11個國家。

荷蘭貿易暨投資辦事處在臉書發布貼文指出，疫情蔓延，而荷蘭第一線醫護人員缺乏醫療口罩已經多時；除了重覆使用，甚至只能自購工地用口罩。感謝台灣，在全世界最艱困時刻，願意與荷蘭分享珍貴資源、捐贈口罩，並且與荷蘭的醫療器材和生物製藥研究單位合作。

辦事處說：「一起合作，我們才能共度難關。」辦事處並標記「台灣能夠幫忙」（#TaiwanCanHelp!）、「台灣正在幫忙」（#TaiwanIsHelping!）。

英國在台辦事處說，非常感謝台灣慷慨提供醫用口罩給包括英國在內的許多國家，辦事處期待與台灣政府單位執行相關後續細節。（編輯：紀淑芳）1090401