美航艦長棄前途救官兵 馮世寬：我可能也這麼做

（中央社記者游凱翔台北8日電）美國航空母艦羅斯福號爆發武漢肺炎疫情，艦長克勞齊上校為部屬請命卻遭解職，有立委詢問前國防部長、退輔會主委馮世寬，如果是你要怎麼辦。馮世寬回應：「我可能也會這麼做。」

國防部、國軍退除役官兵輔導委員會上午以「我國軍人招募、任官職待遇與退撫制度之執行現況與未來策進作法」為題，至立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。

由於美國航空母艦「羅斯福號」日前爆發武漢肺炎疫情，當時艦長克勞齊上校為部屬請命，卻遭解職，國民黨籍立委溫玉霞也詢問馮世寬，這名上校為了替官兵著想，賭上前途將疫情告知外界，雖然被拔官撤職但受官兵歡送肯定，「如果是你會怎麼做」。

馮世寬回應，他不覺得此舉是犧牲這名艦長的前途，但替官兵著想是他的職責之一，「我可能也會這麼做。」

溫玉霞進一步詢問，國家對退伍軍人的照顧是國家的承諾，針對退役上校子女教育補助費遭取消，是否願比照羅福號艦長的作為「以烏紗帽去賭」。

馮世寬表示，這是意氣用事，因為在封閉的船艦上，照顧官兵是必須立刻進行的，但子女教育補助費議題和瘟疫不同，前者是長久性的、後者有時間性，對於恢復上校子女教育補助費，他會極力爭取。（編輯：紀淑芳）1090408