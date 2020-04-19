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武漢肺炎疫情7/100

陳建仁：疫苗出現前減少社交接觸 可維持半正常生活

最新更新：2020/04/19 11:50
基隆市府12日起在廟口、愛四路夜市設置管制點，實施容留人數總量管制，同時間以2000人為上限，並設置告示牌，提醒民眾戴口罩及保持社交距離。中央社記者王朝鈺攝　109年4月12日
基隆市府12日起在廟口、愛四路夜市設置管制點，實施容留人數總量管制，同時間以2000人為上限，並設置告示牌，提醒民眾戴口罩及保持社交距離。中央社記者王朝鈺攝　109年4月12日

（中央社記者葉素萍台北19日電）副總統陳建仁指出，未來1年或1年半之內，或許就會有疫苗，但在此之前，必須保持社交距離，不需要停止所有活動，只要過半的民眾減少50%社交接觸，大家就能過著所謂「半正常」的生活。

防疫資訊

陳副總統日前接受英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）專訪，談近期台灣處理武漢肺炎疫情經驗、防疫策略、台灣被世界衛生組織（WHO）排除在外影響、及全球合作抗疫等議題，總統府今天公布專訪內容。

被問到，未來不可能永遠保持孤立或是關閉邊境，解除封境的正確退場策略為何。

陳副總統認為，新冠病毒會像流感一樣，具有高度傳染力，大部分病例屬於輕症或無症狀感染者，會透過飛沫及污染區傳染，因此無法完全消除，而「會與我們共存」。如果是這樣的話，就會像2009年的H1N1新流感。所以，一定要準備好和這個病毒長期對抗，這也是必須研發快篩和抗病毒藥物的原因。

他說，有了快篩和抗病毒藥物，輕症病例就可以到一般診所進行快篩，一旦確診，可以立即以抗病毒藥物治療，社區診所的醫師就可以治癒輕症病例。重症病例可以送到醫學中心，醫學中心也可以進行快篩及提供抗病毒藥物治療病患，治癒後，病毒作用減低，也就不會傳染人。使用抗病毒藥物治療病患時，是要治癒病患，並保護所有與病患密切接觸者不被感染。

因應武漢肺炎疫情，新店碧潭旁景觀餐廳業者特別拉開餐桌間隔並設立告示牌，要求顧客保持社交距離。中央社記者林俊耀攝　109年4月12日
因應武漢肺炎疫情，新店碧潭旁景觀餐廳業者特別拉開餐桌間隔並設立告示牌，要求顧客保持社交距離。中央社記者林俊耀攝　109年4月12日

陳副總統說，未來1年或1年半之內，或許就會有疫苗，就可以像2009年流感疫情一樣，利用疫苗防疫。但在這之前，「我們絕對必須保持社交距離」。不需要停止所有活動，只要過半的民眾減少50%的社交接觸，大家就能有限度地繼續日常生活，只是要稍微設限，過著所謂「半正常」的生活。

至於每個國家所處階段不同，要如何重啟旅遊和貿易，協調因應。

陳副總統說，為了協調國際運輸，所有國家都必須公開資訊，讓各國的情況公開透明，例如，必須讓人民了解，有些國家只有零星的病例。

他說，需要進行血清流行病學研究，對民眾的血液進行採樣，了解各國的感染狀況。而且，必須確保疾病不會傳播出去，必須十分謹慎，確保不會再爆發大流行。

陳副總統透露，他曾和哥倫比亞、約翰霍普金斯及史丹佛等大學的同僚討論過何時回歸正常生活，「我們還在思考，我們都還沒有準備好」。他說，除需要研發新的快篩檢測、抗病毒藥物和疫苗外，同時也還需要限制社交接觸的頻率。

被問到，「會很快恢復正常生活嗎？」陳副總統說，「我曾經預測5月底，但很難預料」。不過，他認為歐洲疫情已過顛峰期，正在趨緩，而美國還在攀升中，希望5月底看得到疫情的曙光。他無法準確預測，但他認為所有國家都已動員起來，做得比一個月前好多了。「我們協力抗疫，這是全球化的好氛圍」。（編輯：蘇志宗）1090419

國立台灣師範大學文薈廳供學生自習、閱讀，桌面貼有公告，提醒學生等相關人員入內需配戴口罩，並間隔座位保持社交距離。中央社記者張新偉攝　109年4月6日
國立台灣師範大學文薈廳供學生自習、閱讀，桌面貼有公告，提醒學生等相關人員入內需配戴口罩，並間隔座位保持社交距離。中央社記者張新偉攝　109年4月6日
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