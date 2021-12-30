蘇貞昌：境外移入病例增 嚴守邊境落實居家檢疫訪查

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（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院長蘇貞昌今天表示，隨著春節返鄉人潮增加、境外移入病例也明顯增多，代表疫情風險上升中，請有關部會持續嚴守邊境、強化高風險場域人員管理、提升疫苗涵蓋率，並要落實訪查居家檢疫民眾。

衛福部今天在行政院會報告「重要傳染病防治成效」，行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌聽取報告後指出，台灣這兩年全力投入新冠肺炎的防疫，守住疫情，但不只COVID-19疫情，台灣同時還面對其他多種急性傳染病的威脅。

蘇貞昌說，民眾對抗COVID-19疫情養成習慣，加上健全公衛體系，讓過去造成數以千計死亡、重症的疫病，都控制得相當好，例如2018年、2019年的流感季，都還有近2000人感染、300多人死亡，如今降到個位數，本季更是0病例；腸病毒今年降到零病例，登革熱今年本土也零病例。

國際COVID-19疫情仍嚴峻，蘇貞昌表示，全球累積已超過兩億人確診、超過500萬人死亡，近來每週新增超過百萬例確診，美國單日新增超過51萬例更是創新高。

蘇貞昌指出，國內疫情穩定可控，但隨著春節返鄉人潮增加、境外移入病例也明顯增多，一週增加到124例，代表疫情風險上升，請各有關部會持續嚴守邊境，加強監測、通報、採檢，且要強化高風險場域人員管理、提升疫苗涵蓋率。

另外，針對春節檢疫專案，蘇貞昌要求有關單位務必配合指揮中心落實實聯制，確保各項防疫檢疫措施，也請地方政府在加強版居家檢疫期間，務必請民政、里幹事、警政系統落實訪查，一旦查獲違規，立即重罰。

蘇貞昌表示，目前抵台疫苗總數超過4200萬劑，第一劑覆蓋率近8成，第二劑也有67%，請衛福部持續宣導各種疫苗的重要性，呼籲民眾完整接種。（編輯：蘇志宗）1101230