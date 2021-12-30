國防部常次失言惹議 邱國正向立委致歉

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（中央社記者王慶剛台北30日電）國防部常務次長李宗孝日前在立院的「不用答了，他這個是有政治目的」發言，引發藍營立委不滿。國防部長邱國正今天在立院外交及國防委員會對此失言表達歉意，強調國防部不分黨派，但仍無法提供行政專機資料。

國民黨立委江啟臣日前質詢軍方要求提供空軍行政專機資料，但李宗孝在備詢台旁提示時脫口說出「不用答了，他這個是有政治目的」，並透過會場麥克風傳出，引起藍營不滿。

立法院外交及國防委員會今天繼續審查民國111年度國防部預算案，江啟臣在提案說明時對李宗孝的「政治操作」說法表達不滿，且向與國防部索取資料問政屢遭困難，有些基本資料連媒體都有、國會議員卻拿不到。

邱國正回應說，對失言所造成的困擾，他向立委道歉，並強調，自己一輩子從事國防安全工作，而國防安全的特色就是不分黨派與藍綠，他也秉持此原則，一切依法行政。

邱國正指出，從他個人軍旅生涯一開始，就體會到跟民間、媒體或立委的運作，一定要有個原則，就是任何事一定要有回應；但他強調，面對立委或媒體要資料，國防部必須拿捏機密與否或統一論調講法，不能一味答覆。

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對於行政專機派遣議題，邱國正說，他已查過、以前確實有提供過資料，但提供的是一個月或一年行政專機的飛行次數與經費；至於專機搭載誰，像是部長坐多少次飛機與飛去哪裡，這個資料無法提供。

邱國正也對官員態度不周延所造成誤解，兩度向江啟臣表達歉意，並強調將秉持不分藍綠、依法行政原則，若有不周到之處，他會派員或親自前往立委處說明。（編輯：林克倫）1101230