落實陽光法案 民團促修法讓議員財產上網揭露

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（中央社記者王揚宇台北25日電）為斷絕地方黑金派系，公民監督國會聯盟與民進黨、台灣民眾黨、時代力量立委今天呼籲，應修正公職人員財產申報法，明定議員財產申報資料應上網公開，落實陽光法案。

公督盟與民進黨立委劉世芳、台灣民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委王婉諭今天在立法院召開記者會，對陽光法案之一的公職人員財產申報法提出修法倡議，作上述表示。

公督盟指出，全台共有380位直轄市議員、532位縣市議員，每年雖然都要依法申報財產，但根據公職人員財產申報法第6條條文規定，僅要求部會首長、立委、直轄市長、縣市長等需定期申報財產並上網公告，獨漏地方議會的議長、副議長及議員。

公督盟理事長曾建元說，從資訊公開的角度來看，應讓財產申報制度攤在陽光下，更不該阻斷人民知的權利，希望藉由修法斷絕地方黑金派系問題。

公督盟呼籲，朝野立委應修正公職人員財產申報法第6條，明定直轄市議員、縣市議員財產申報資料應上網公開；對此，劉世芳、邱臣遠、時代力量立法院黨團均已提出修法版本，修法精神與公督盟訴求一致。

公督盟也期盼，監察院、法務部應修正公職人員財產申報資料審核及查閱辦法，移除不得抄錄、攝影、影印資料等不合理規定。（編輯：康世人）1110125