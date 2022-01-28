歐洲價值安全政策中心台北開幕 深化台歐連線

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捷克智庫歐洲價值安全政策中心台北辦事處28日在台北舉辦開幕儀式，外交部長吳釗燮（右2）與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（右）、捷克經濟文化辦事處代表朗樂（Patrick Rumlar）（左3）、歐洲價值安全政策中心負責人揚達（Jakub Janda）（右3）、遠景基金會執行長賴怡忠（左2）、國防安全研究院執行長林成蔚（左）合影留念。中央社記者徐肇昌攝 111年1月28日

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（中央社記者王慶剛台北28日電）捷克智庫歐洲價值安全政策中心台北辦事處今天開幕，外交部長吳釗燮出席表示，台捷因民主自由的價值相連，設立在台辦事處表示台歐關係比以往更強大，並一同對抗威權威脅。

歐洲價值安全政策中心（European Values Center for Security Policy, EVC）是捷克知名智庫，成立宗旨為捍衛中東歐地區的民主，阻止俄羅斯對當地社會的分化和滲透。智庫的報告受到歐美各國安全單位和國會的重視，中國的影響力近年也是該智庫的研究重點。

開幕典禮中，外交部長吳釗燮出席致詞表示， 自 2019 年以來，台灣應EVC之邀參與「戰略溝通高峰會」，去年他也就民主國家如何建立機制抵抗專制政權的假新聞發表演講，因此很高興看到 EVC 在台北開設辦事處。

吳釗燮說，EVC是第一個在台設立機構的捷克智庫，也是第二個歐洲智庫。台北辦事處的成立，是民主國家共同努力的一個例子，透過合作向世界發出明確的信息：伙伴關係比以往任何時候都更加強大。

吳釗燮強調，儘管台捷相距千里、有著截然不同的文化根源，但對自由和民主的共同熱情將台捷相連，也是兩國在公私部門與民間發展友誼、團結反對威權主義的基石。

吳釗燮說，隨著威權政權試圖擴大影響力並破壞核心價值觀，合作因此至關重要，希望 EVC 台北辦事處能夠與台灣研究人員和機構分享專業知識，這些交流將產生有價值的見解和可行的對策，來對抗假消息、網路攻擊和經濟脅迫等複合式威脅。

美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）致詞表示，EVC能提供討論的空間與創造點子，台北辦事處勢必能扮演具建設性的角色。美國在台協會很開心看到歐洲夥伴對亞太安全的關心，尤其當前世界互相連結，印太區域的和平穩定不只影響此區域的國家，也影響歐美。

孫曉雅說，目前也是一個充滿挑戰的時期，部分國家選擇訴諸國族主義，而非國際合作，在威權主義不斷侵蝕民主社會之下，國際秩序的維持需要所有人努力的合作。美國致力維繫印太區域安全，尤其是中國的行為與我們相信的核心價值牴觸，包括侵犯人權、經濟脅迫、網路攻擊等，這些越來越明顯的行為，在對台關係上最顯著。

孫曉雅說，拜登政府的首要工作，是與同盟國家與夥伴站在一起，守護繁榮、安全與價值，美國對台的支持十分長期、堅實、也是跨黨派的，也肯定台灣對於區域安全的重要性。台灣身為中國的主要戰略目標，也能提供專業知識給歐洲夥伴。

歐洲價值安全政策中心負責人揚達（Jakub Janda）也說，在台灣設立辦事處能與台灣學習如何在威權壓力之下，繼續保持民主，也是對台灣的支持。

遠景基金會執行長賴怡忠則說，EVC台北辦事處可深化台灣與中東歐的連結，可讓台灣更了解整體歐洲，中東歐的重要性也越來越顯著，相信此辦事處能成為重要的窗口，也可以鼓勵更多智庫來台灣設點。（編輯：林興盟）1110128

捷克智庫歐洲價值安全政策中心（European Values Center for Security Policy, EVC）台北辦事處28日下午舉行開幕式， 歐洲價值安全政策中心負責人揚達（Jakub Janda）（前）邀請外交部長吳釗燮（右2）、美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（右）等與會來賓自拍合影。中央社記者徐肇昌攝 111年1月28日