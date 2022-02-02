慰勉基隆港務消防隊 蔡總統：持續強化防救災能量

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）今天是春節大年初二，總統蔡英文上午前往基隆港務消防隊慰勉留守人員，她說，政府會持續強化防救災能量，無論人力、設備等各方面，都會努力充實精進，給予隊員更多支持。

蔡總統上午9時在內政部長徐國勇、基隆市長林右昌和立法委員蔡適應等人陪同下前往基隆港務消防隊，對執勤留守人員嘉勉並頒發慰勞金和水果禮盒，由基隆港務消防隊長戴國仰代表接受。

蔡總統致詞表示，大年初二看到大家仍忙於公務，她非常感激也向大家說聲新年快樂，今天行程除到台灣頭基隆外，還會到桃園、新竹，感謝春節期間值班的隊員。

蔡總統說，這2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，基隆港和台北港貨櫃總裝卸量大幅提升，蘇澳港也因為北宜高速公路的開通，整體經濟發展也越來越蓬勃，所以在消防安全維護顯得更重要。

蔡總統說，新年期間特別前來為大家加油打氣，感謝基隆港務消防隊所有人員，在國家對外重要門戶全力執行防救災任務，並守護民眾安全。大家在第一線打拚，政府也會持續強化整體防救災能量，無論人力、設備或系統建置等方面都會努力充實精進，給予隊員更多支持。

蔡總統說，基隆港在林右昌這幾年的努力和蔡適應在中央積極爭取資源，已開始新的面貌，相信基隆港將會帶領整個大基隆的轉型，將來在北部基隆港、台北港甚至蘇澳港扮演非常重要的角色。消防人員要鍛鍊身體，還要到海上搜救非常辛苦，要向辛苦的消防人員表達敬意、感謝和祝福。（編輯：張芷瑄）1110202