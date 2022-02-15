立委質疑保修案決標廢標如兒戲 國防部：專案稽核

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（中央社記者范正祥台北15日電）時代力量立委陳椒華今天質疑空軍車輛委商保修案，決標廢標如兒戲。國防部採購室回應，對於立委反映的爭議，會由採購稽核小組實施專案稽核，秉公處理，釐清疑點，維持國軍和廠商合法權益。

陳椒華於立法院召開「決標廢標如兒戲？」端正國軍採購制度、杜絕不當關說記者會。她說，召開記者會不是為任何廠商背書，而是凸顯國防採購制度的問題。

陳椒華指出，接獲陳情，空軍車輛委商保修案，考量國防設備安全等，今年度針對零件產地新增相關限制，但在符合資格廠商已決標的情況下，空軍片面突然決定廢標，理由在於空軍事後認為自己原本設計的招標規定有「限制競爭」疑慮。

她質疑，空軍片面決定廢標的理由實在牽強，其中是否有關說，國防部應查明。

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空軍司令部今天派代表到記者會向陳椒華說明。空軍司令部後勤處組長羅國偉表示，本案在開標之後，接獲未得標廠商依政府採購法提出異議，經過檢討、審視招標文件內容，空軍認為可能會有限制競爭的疑慮，為了顧及所有廠商的公平性，空軍依法辦理廢標，後續也會針對標案規格及產地要求，依照實際需求訂定。

出席記者會的國防部採購室副處長劉國鋒回應，國防部秉持依法行政，會由採購稽核小組實施專案稽核，秉公處理，釐清疑點，維持國軍和廠商合法權益。（編輯：黃國倫）1110215