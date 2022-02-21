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世界母語日表揚有功人員 蘇貞昌頭戴卑南族花環

2022/2/21 17:27（2/21 18:21 更新）
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原住民族委員會21日在花蓮縣美侖大飯店舉行「世界母語日-原住民族語言發展會議」並頒獎，獲終身貢獻獎的林清美Akawyan Pakawyan（右）來自卑南族南王部落，她上台受獎前，特別為行政院長蘇貞昌（左）戴上象徵喜樂與榮耀的花環。中央社記者李先鳳攝 111年2月21日
原住民族委員會21日在花蓮縣美侖大飯店舉行「世界母語日-原住民族語言發展會議」並頒獎，獲終身貢獻獎的林清美Akawyan Pakawyan（右）來自卑南族南王部落，她上台受獎前，特別為行政院長蘇貞昌（左）戴上象徵喜樂與榮耀的花環。中央社記者李先鳳攝 111年2月21日
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（中央社記者李先鳳花蓮21日電）「世界母語日-原住民族語言發展會議」今天在花蓮舉行，行政院長蘇貞昌說，中央重視原民，推動族語傳承；獲終身貢獻獎的林清美則為蘇貞昌戴上卑南族象徵喜樂與榮耀的花環。

每年2月21日為世界母語日，聯合國藉此向全球宣示保存維護母語的重要性。響應母語日，原民會今天在花蓮縣美侖大飯店舉行「世界母語日-原住民族語言發展會議」，蘇貞昌、原民會主任委員夷將．拔路兒Icyang．Parod等人及55個原住民族地區鄉鎮市區長共約200人與會。

蘇貞昌致詞表示，行政院特別成立國家語言推動會報，親自擔任召集人，讓各族族語順利推動，光推動族語的預算，就從新台幣1億元增加到5億多元，可見中央很重視原住民。

他說，終身貢獻獎得主，一輩子都在為族語努力；也看到從小學族語的小朋友獲得傳承獎，以及老師、各機關對族語發展的付出，值得鼓勵。

蘇貞昌指出，文化是國家的靈魂，語言就是文化的載體，沒有語言，文化就會斷根；他在屏東縣長任內時，就努力推動族語的傳承，連女兒也愛上阿美族人，如今孫女有阿美族名字，且努力學族語，唱生日快樂歌時都用族語唱。

蘇貞昌頒獎給推動族語有功的團體和個人，獲終身貢獻獎的林清美Akawyan Pakawyan來自卑南族南王（普悠瑪）部落，她上台受獎前，特別為蘇貞昌戴上象徵喜樂與榮耀的花環。

夷將．拔路兒以阿美族語致詞表示，聯合國將每年2月21日定為世界母語日，以宣傳保護語言的重要性，並促進母語的傳承，避免語言消失。原民會從民國109年開始舉辦原住民族語言發展會議，共同為台灣原住民族語言找出發展新契機。

夷將．拔路兒表示，族語的傳承需要大家投入，為了獎勵推動族語有功人員，今年表揚12個獎項，涵蓋範圍從幼兒、家庭、部落到學校及行政機關，感謝大家為族語推動做最好的示範。（編輯：謝雅竹）1110221

原住民族委員會21日在花蓮縣美侖大飯店舉行「世界母語日-原住民族語言發展會議」並頒獎，行政院長蘇貞昌說，中央重視原民，推動族語傳承。中央社記者李先鳳攝 111年2月21日
原住民族委員會21日在花蓮縣美侖大飯店舉行「世界母語日-原住民族語言發展會議」並頒獎，行政院長蘇貞昌說，中央重視原民，推動族語傳承。中央社記者李先鳳攝 111年2月21日
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