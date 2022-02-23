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疫情13/300

防疫是否降級 蘇貞昌：依程度繼續鬆綁

2022/2/23 18:35
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（中央社記者賴于榛台北23日電）防疫措施近日有望鬆綁，行政院長蘇貞昌今天表示，將以防疫與經濟並行的台灣模式，讓台灣民眾盡量能過正常生活，同時還能發展經濟，「依程度繼續鬆綁」。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天指出，近期將著手規劃出國旅遊SOP，最快下半年有機會開放；另外，相關防疫鬆綁措施經考量後也將一併公告，運動免戴口罩應很快可上路。

蘇貞昌晚間出席「中華民國地政士公會全國聯合會理事長交接暨理監事授證就職典禮」，活動前接受媒體時事聯訪時表示，台灣防疫成績一再獲國際肯定，這是因為指揮中心規範到位，政府做事獲民眾支持，整體團結合作才有這防疫成績。

他說，根據Omicron變異株特性是傳播快但症狀輕微或無症狀，因此會依據總統蔡英文指示，採取兼顧防疫與經濟並行的台灣模式，讓台灣民眾盡量能過正常生活，同時還能發展經濟，「依程度繼續鬆綁」。

依指揮中心規定，2月8日至2月28日維持疫情警戒標準為第二級。（編輯：蘇龍麒）1110223

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