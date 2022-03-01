俄入侵烏克蘭 蔡其昌與企業集資千萬援助難民

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立法院副院長蔡其昌（前排右9）1日下午在立法院舉行「Taiwan Can Help！立院、企業齊援助烏克蘭難民」記者會，宣布已與企業集資新台幣1000萬元，人道救援湧入波蘭的烏克蘭難民；逾20名立委都出席力挺。中央社記者張皓安攝 111年3月1日

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（中央社記者游凱翔台北1日電）俄羅斯入侵烏克蘭，造成烏克蘭的難民湧入波蘭，為人道救援，立法院副院長蔡其昌今天舉行記者會，宣布已與企業集資1000萬元，屆時由專責單位公布募款帳號，讓民眾能捐款援助難民，展現台灣精神。

立法院副院長蔡其昌下午在立法院舉行「Taiwan Can Help！立院、企業齊援助烏克蘭難民」，宣布已與企業集資新台幣1000萬元，人道救援湧入波蘭的烏克蘭難民，盼拋磚引玉；蔡其昌、外交部常務次長俞大㵢，及逾20名立法委員出席。

蔡其昌致詞表示，他在連假這幾天與幾名企業界朋友談到此事，因此先集資1000萬元，目前正由外交部以因921大地震後善款結餘款而成立的賑災基金會作為中華民國政府對口，但因公文及行政流程要進行，待基金會成立援助烏克蘭的帳號後，會將原本集資到的1000萬元匯入。

蔡其昌也說，許多民眾都在詢問如何捐款，但礙於法規目前仍在進行中，必須要過幾天才能正式公布帳號，而在台灣內部作業完成後，也要請外交部找到「對的窗口」，因為目前網路上疑似有許多詐騙，要將台灣的每一筆愛心能確實用到真正需要的難民身上。

蔡其昌指出，這次有大量的烏克蘭難民湧入周邊國家，特別是波蘭的難民數量最多，因此希望透過捐款讓他們感受到台灣的愛。他回憶，波蘭在2018年曾正式發函給他，並邀請台灣國會正式拜會波蘭，因此那年國會不需要假藉度假、過境拜訪，波蘭政府展現出支持台灣及中華民國的氣魄及勇氣。

蔡其昌認為，他相信這次難民湧入波蘭會對波蘭政府形成很大的負擔與挑戰，台灣能藉此一方面協助烏克蘭，也幫忙波蘭政府一起安置難民，這是展現台灣友誼及國際能見度的重要工作。

俞大㵢致詞表示，台灣愛好自由民主與和平的人民，對於烏克蘭遭戰爭蹂躪感同身受，昨天半夜一架華航貨機共載運共27噸的人道救援物資飛往法蘭克福，再透過管道運往烏克蘭，這就是台灣身為世界社會、民主陣營成員的一員，並展現「Taiwan can help」精神。（編輯：林興盟）1110301