烏克蘭10僑民留學生返台 感謝外界關心與協助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

旅居烏克蘭台人與留學生共10人一度受困土耳其機場，在政府等相關單位協助下3日搭機返台，僑民當中還包含了2名嬰兒，為出生僅3個月的雙胞胎。中央社記者葉臻 111年3月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園機場3日電）旅居烏克蘭台人與留學生共10人受困土耳其機場，在政府等相關單位協助下今天搭機返台。返國留學生表示，感謝各界的協助和關心，希望烏克蘭能盡快平靜，他們也能繼續學業。

俄羅斯入侵烏克蘭，旅居烏克蘭台人與留學生共10人從波蘭華沙搭機，經土耳其機場轉機回台灣時，出示免PCR切結書，疑似因台灣地勤訊息傳遞有問題，導致一行人被留在土耳其機場。

移民署表示，受困台人中有4名是留學生，6名是旅居烏克蘭的僑民，僑民中包含2名嬰兒，為出生3個月的雙胞胎。

移民署表示，經過聯繫航空公司後核發同意搭載證明，10名台人今天凌晨搭乘土耳其航空TK-24班機返台，下午5時16分返抵桃園國際機場。

留學生之一的張姓學生抵台後，透過影片向機場媒體表示，感謝外貿協會，以及駐俄羅斯代表處、教育處，駐波蘭代表處、教育處，駐土耳其代表處等單位協助，一路從烏克蘭到波蘭，再從波蘭到土耳其，在回來的過程中雖然有許多的事情不如人意，不過整體還是非常感謝，在遇到緊急情況時，這些單位在第一時間，甚至半夜、凌晨即時協助。

他說，對烏克蘭的局勢並不清楚，但希望能盡快平靜下來，他也能繼續學業，在此代表4名留學生感謝各界對他們伸出援手、關心他們的人，也期待回到台灣的日子。

移民署今天也派遣專員到桃機，在飛機抵達後，陪同旅烏10人進行長程航班PCR落地採檢，檢測結果是陰性才可以依照正常程序通關入境；檢驗結果在晚間6時20分許出爐，10人皆為陰性、順利入境通關。（編輯：張銘坤）1110303

旅居烏克蘭台人與留學生共10人受困土耳其機場，在政府等相關單位協助下3日搭機返台，抵台後先在候機室內等候落地採檢報告出爐。中央社記者葉臻攝 111年3月3日