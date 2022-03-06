烏克蘭捐款專戶 累計達2.43億元

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（中央社記者陳俊華台北6日電）財團法人賑災基金會今天指出，賑濟烏克蘭專戶截至今天下午4時30分，已達新台幣2億4329萬元；其中實體帳戶捐贈1億7672萬元，線上多元支付平台有6656萬元。

聯邦銀行、自由時報系與瓏山林關係企業今天也宣布，鑑於烏國難民人數不斷增加，急需國際物資與金錢救難，決定將日前原共同捐款1500萬元，再追加援濟金額為總共3000萬元。

俄烏戰事未歇，外交部2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶，將募款至4月1日止。

賑災基金會統計，截至6日下午4時30分，累計捐款達2.43億，其中銀行實體匯款總額1億7672萬5803元、線上刷卡累計總額6656萬5286元，捐款累計總額2億4329萬1089元。

賑災基金會表示，這次募得款項將全數交由外交部統籌協調，與相關國家及組織合作，共同執行對烏克蘭的人道援助工作。目前主要規劃用於協助烏克蘭難民醫療援助、收容安置以及民生用品供應等三項。

賑災基金會指出，從帳戶開通以來，許多熱心民眾詢問捐款相關事宜，目前已將常見問題、連同最新消息及不含個資的專戶明細揭露在網站專區，民眾可上網查詢閱覽，或撥打捐款諮詢專線（02）8912-7779等方式詢問。（編輯：蘇志宗）1110306