台南永康6天停電5次 蘇貞昌致歉

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（中央社記者王揚宇台北8日電）民進黨立委林宜瑾今天質詢時說，台南永康在6天內停5次電，可以說是全台最悲情的城市；行政院長蘇貞昌表達歉意，也說已拜託經濟部長王美花在6個月內，要弄好電網等問題。

立法院會今天邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。

來自台南市立委第4選區（永康區、新市區、新化區）的林宜瑾，今天質詢時提到，在3日全台大停電前，2日永康區復國路就停電，加上後面幾天，6天共停電5次，真的是最悲情的城市。

林宜瑾指出，她了解這是供電系統穩定度的問題，而昨天王美花已提呈「303停電事故檢討報告」，當中提到，台電在組織管理上，研議增設風險管理專責單位，也要提高電網管理層級，但現在民怨沸騰，民眾需要合理解釋，到底有什麼具體改善措施。

此外，林宜瑾也說，服務處接到民眾的電話，稱附近的工廠下午會停電4個小時，但這次有先講。

蘇貞昌說，他要跟民眾說聲抱歉，政府做很多努力，但沒想到第一線人員的操作失誤，產生這麼大的困難，這實在不應該，已經讓台電董事長、總經理辭職，並追究相關人員責任。

不過，蘇貞昌強調，未來不要再發生比較重要，所以政府這幾年很努力，盡管電源準備足夠，但是電網還需要再加強，他有拜託王美花怎樣在6個月內，處理好相關的內部控制及操作、電網等問題。

王美花表示，從這次第一線的操作錯誤，未來怎麼加強專業訓練，這是第一要務；電網部分，包括廠內的保護機制，以及廠外、廠網的保護機制，這很專業，會在短期內檢視，並且邀請國內外專家討論。

王美花也提到，分散式的電源確實是現在非常重要的政策，台電進行新的電網建設時，需要立委多幫忙協調，因為以往在建設電網時，會碰到民眾抗爭，但對國家來講，集中式跟分散式的電源應該同時併用，這可以分散風險。

王美花也說，有關永康停電狀況，她已請人員去了解，原因與地點都不太一樣，也有去永康查核有無異常情形，「或許今天下午也是要查核」。（編輯：蘇龍麒）1110308