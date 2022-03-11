鏡電視人事爭議 立院交通委員會14日請NCC說明

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（中央社記者范正祥台北11日電）鏡電視日前高層人事異動，引發議論新設新聞台是否有政治力介入。立法院交通委員會召委、國民黨立委洪孟楷今天表示，交通委員會14日將請NCC提出年度業務報告，並說明新聞頻道審查過程爭議。

根據立法院網站會議預報，交通委員會14日邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員陳耀祥列席報告業務概況及當前立法計畫，並備質詢。另外，也請陳耀祥針對「近期新設新聞台人事爭議，如何落實媒體審照制度、維護媒體自由」進行專題報告，並備質詢。

鏡電視新聞台在今年1月19日取得新聞台執照，3月4日宣布更換董事長與總經理人選，引發外界關注。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，黨團總召曾銘宗主持，首席書記長李德維、副書記長洪孟楷出席，關切新設新聞台人事爭議。

對於新設新聞頻道遭疑是否有政治力介入，曾銘宗表示，國民黨團除了要求NCC對外說明清楚，也呼籲監察院發揮功能，主動介入調查。

洪孟楷認為，鏡電視新聞台上週發生重大人事爭議，可說是「政變」董事會。他質疑，後續鏡電視是否還可以持續依照1月19日取得的新聞台執照來走開台程序。

洪孟楷指出，建築業界有所謂「二次施工」，先拿到執照之後再來真正改變，譬如把建案的陽台外推。他質疑，鏡電視高層人事異動，申請執照時是一套人馬，申請完拿到執照後又換一套人馬，是否有「二次施工」疑雲，NCC必須對外說明。

擔任立法院本會期交通委員會召委的洪孟楷說，交通委員會14日將請NCC提出年度業務報告，並說明新聞頻道審查過程爭議。

此外，李德維質疑，一個電視台剛剛申請通過取得新聞台執照不久，竟然在短短時間之內就換了董事長，這樣是否能夠達成電視台的效益。他說，希望在媒體內部有良心的媒體人和媒體工作者可以擔任「吹哨者」，讓社會大眾知道到底發生了什麼事，希望媒體自由健康穩定發展，而不是成為少數人操控的對象。（編輯：翟思嘉）1110311