俄烏戰爭湧難民潮 民眾黨促制定難民法

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（中央社記者郭建伸台北11日電）烏俄戰爭持續，有烏克蘭在台僑民盼政府開放其親友免簽入境，台灣民眾黨立委張其祿、賴香伶及民眾黨秘書長謝立功今天舉行記者會，呼籲政府若要有效人道援助挺烏克蘭及協助國際難民，應先完備難民制度。

張其祿委員表示，台灣一直沒有完備難民法，之前香港爆發雨傘革命及反送中事件時，蔡政府以「台港服務交流辦公室」專案處理抗爭人士留台問題，但面對俄烏戰爭，挺烏克蘭不能老是以專案方式處理，有必要建立完整法治及行政配套。

張其祿指出，民眾黨團曾提出難民法草案，明定將性別及性傾向迫害入法，並建立難民犯罪撤銷機制、官方民間共同組成難民審查委員會及明確申請資訊給予合理申請期限，可惜付委至今仍沒審查。

張其祿指出，面對俄烏戰爭及國際局勢嚴峻，立法院這會期應加速推動訂定難民法，建構明確且嚴謹的難民處理法制及配套，讓行政機關、人員有依據可循，並讓申請庇護者更安心。

賴香伶表示，制定難民法能讓許多救濟方式有所依循，政府開設烏克蘭難民善款專戶短時間湧入各方捐款，顯示台灣社會對戰爭下無辜受波及的難民願意傾囊相助，盼透過制度化人道救援，使台灣的人權保障更上一步。

謝立功表示，政府要先行評估台灣接收難民的能量及資源，並建置務實的難民法制及配套，才能落實人權主張、發揮人道關懷。（編輯：翟思嘉）1110311