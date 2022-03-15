朱立倫促蘇貞昌勿耍嘴皮 快召開全國能源會議

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨主席朱立倫今天說，「蘇貞昌罵再多的朱立倫、嗆再多的國民黨立委蔣萬安」，也解決不了缺電問題，失能的內閣已是民眾的心聲；蘇貞昌每天耍嘴皮罵在野黨，難道台灣就會有電嗎。

行政院長蘇貞昌與蔣萬安日前在立法院總質詢因停電議題互嗆，朱立倫批評蘇貞昌是「欠電的電火球」。蘇貞昌今天指出，朱立倫的責任是趕快查清楚黨內賄選、黨產還給國家，少來蹭熱度。

朱立倫上午出席國民黨智庫舉辦的能源政策總檢討記者會，他受訪時表示，不知道這是否是蘇貞昌轉移欠電閣揆、失能內閣的招數或是耍嘴皮的方式，但無論如何，耍再多的嘴皮、「罵再多的朱立倫、嗆再多的蔣萬安」，解決不了缺電問題，失能的內閣已是民眾的心聲，每天要擔憂缺電、跳電，這是一個現代化台灣、民眾可以接受的嗎。

朱立倫也說，拜託蘇貞昌不要再耍嘴皮子，趕快針對全國能源危機，召開全國能源會議，民進黨不做，國民黨願意來做，今天在智庫就是邀集學者、專家研討，後續會在台中、高雄陸續召開。蘇貞昌每天耍嘴皮罵在野黨，難道台灣就會有電嗎；「欠電的電火球沒用」，這是人民的心聲，請蘇貞昌要聽進去。

此外，面對中常委選舉傳出賄選、換票疑雲，目前黨內的調查進度，朱立倫表示，改革不能停止腳步，查賄、查弊是勿枉勿縱，兩者並進，本週就會針對改革提出草案。

至於傳出有中常委不滿中廣董事長趙少康，認為不應對黨指指點點，朱立倫說，黨的改革腳步不會停止，砲口也一致對外，任何人都不可以當螃蟹，國民黨不能變成螃蟹黨。（編輯：張均懋）1110315