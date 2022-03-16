育兒相關經費逐年增 蘇貞昌：打造友善生養環境

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（中央社記者賴于榛台北16日電）行政院長蘇貞昌今天表示，蔡政府是史上最照顧育兒家庭的政府，投入的相關經費從2016年的新台幣150多億元，增加到今年超過800億元，明年則預計近千億元。

行政院晚間發布新聞稿指出，蘇貞昌主持「性別平等會第25次委員會議」時表示，在總統蔡英文領導下，台灣這幾年不論在防疫、經濟、性平、教育及社福等各方面，皆有顯著進步，例如「2022年性別圖像」就顯示台灣性別平等表現排名全球第6、亞洲第1。

蘇貞昌說，台灣在2019年成為亞洲第一個同婚合法化的國家，行政院性別平等處在2週年時做的民調顯示，有60.4%民眾認同「同性伴侶應享有合法結婚權利」，較同婚法案通過前的37.4%大幅提升，顯見政府做對的事，讓民眾能夠逐漸認同。

蘇貞昌表示，蔡政府是史上最照顧育兒家庭的政府，從受孕、懷胎開始，到產檢、育嬰，投入的相關經費從2016年的150多億元，增加到今年超過800億元，明年預計近千億元。

他說，去年7月多項措施已上路，包括擴大不孕症補助、增加產檢補助、提高育嬰留職津貼及增加申請彈性等；另一方面，今年8月育兒津貼將再增至5000元，可見政府拿出最大的決心與誠意，積極打造友善生養環境。

防制性別暴力部分，蘇貞昌說，跟蹤騷擾防制法將在6月上路，而行政院會3月10日也通過性別暴力防制4法，期望透過更綿密的法制作業，建構聯防機制，以完善保護網絡。

性平處今天也報告「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第4次國家報告（草案）」，蘇貞昌聽取後表示，此案是台灣執行最多次國際人權公約的國家報告，且針對今年底舉辦的國際審查會議，國外審查委員也已洽邀完成，請性平處參酌委員所提意見，妥善處理，並請相關部會全力配合，做好今年底國際審查會議的準備工作。

蘇貞昌也感謝性平委員們相關提案立意良善、用心良苦，針對台灣面臨的少子女化危機及減輕育兒負擔等問題提供許多意見，他說，只要能有效改善少子女化問題，政府都會以最大的決心及魄力落實推動。

蘇貞昌表示，政策須從各方面考量政策效益、衍生效應，並兼顧政策衡平性，請各部會持續提出有效執行方案，也請主責政務委員及相關部會續從各方面審慎分析評估，而已在執行的政策，若成效良好，也請再加大、加碼、加速推動。（編輯：謝佳珍）1110316