228事件座談 陳永興：官方迄今未究責

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（中央社記者劉冠廷台北19日電）228事件紀念基金會今天針對228事件民間研究和紀念召開回顧座談會，人權醫師陳永興說，學術研究說得很清楚，元兇就是故總統蔣介石，但目前官方並未追究有責任者，中正紀念堂還在，大家應共同面對此嚴肅課題。

228事件紀念基金會今天與國史館主辦「228的民間研究與紀念30年來的回顧」座談會，邀請受難者家屬江榮森、林黎彩等人與會。

基金會董事長薛化元在致詞時表示，透過座談會，與過去的當事人、事後的參與者一起對談，讓這歷史的圖像更為清晰，進一步討論民間的力量在228平反運動當中，所扮演的重要角色。

國史館館長陳儀深說，這一年一度的紀念，是一種精神的召喚；在228事件75週年時，讓整理出的資料，在一個階段中做出貢獻。

過去推動228公義和平運動的陳永興說，228的平反與轉型運動，都是民間先開始做，後來官方才開始跟進；當時他們不會去說轉型正義，都是說平反、和平運動，今天政府說轉型正義說很大聲，但對228所做的事，比民間少很多，雖然學術研究都說得很清楚，元兇就是故總統蔣介石，但目前官方並未追究有責任者，蔣介石的中正紀念堂還在那，這是大家應共同面對的嚴肅課題。

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共生音樂節創始人藍士博表示，他與天然獨世代不同的是，他是在國立編譯館的教材中長大，對228事件的理解，都是透過體制外的書本得到的；現在看到包括國史館等體制與機制，讓228事件可以持續被社會觀察及理解，讓他感到體制改變，非常重要。

藍士博說，每一個世代的紀念活動，都是由青年與學生開始，所以都會遇到傳承的問題，每一代的年輕人要如何將火種往下延伸，這是必須思考的問題。（編輯：楊蘭軒）1110319