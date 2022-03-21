採檢後仍參加公開活動 陳明文為違反規定致歉

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（中央社記者王揚宇台北21日電）民進黨立委陳明文昨天深夜表示，對於他20日出席公開活動，違反「COVID-19採檢後注意事項」一事，鄭重地向社會各界致歉，並將主動接受嘉義縣衛生局處罰。

陳明文也說，為符合「COVID-19採檢後注意事項」，採檢後3天內避免出入公共場所及搭乘大眾運輸工具之規定，他今天已向立法院請假一天，在家自我健康監測。

媒體報導，陳明文在19日採檢，結果被人發現，他20日出席在新港的活動，引來各界討論。

陳明文昨天深夜在臉書發文表示，此次個人疏失造成社會各界紛擾，他認為理應受罰，因此，今天一早將主動向嘉義縣衛生局提出違反事宜並放棄陳述意見，直接接受處罰。

陳明文強調，日後他一定會全力遵守相關規定，配合政府落實防疫政策，「再次跟大家抱歉」。

中央流行疫情指揮中心日前宣布13日在嘉義市耐斯王子大飯店喜宴參加者，截至19日已有4人確診，嘉義縣市衛生局完成1541人採檢、全陰性。

207人在13日到嘉義市耐斯王子大飯店參加喜宴，18日出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案21792，嘉義市府緊急匡列207人居家隔離；中央流行疫情指揮中心19日宣布嘉義市再新增1人、嘉義縣2人，嘉義縣、市衛生局持續擴大篩檢。

由於嘉義縣新增確診個案21917為嘉義縣秀林國小校長，他未待檢驗報告出爐即參加民雄鄉公所村鄰長聯誼會餐會，導致參與同場餐會的嘉義縣長翁章梁、陳明文等人也被匡列採檢。

陳明文19日在臉書發文表示，他的PCR檢測結果為陰性。（編輯：郭無患）1110321