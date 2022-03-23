更多編輯台推薦新聞：
西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄
國際

西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄

黃怡樺陳思羽延續驚奇 WTT挑戰賽打進女雙決賽
運動

黃怡樺陳思羽延續驚奇 WTT挑戰賽打進女雙決賽

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭6/300

國安局：俄烏戰爭凸顯東亞欠缺集體安全機制

2022/3/23 21:31（3/23 22:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國安局表示，俄烏戰爭反映東亞地區尚無集體安全機制，台灣應持續突出自身安全攸關東亞穩定，促國際共同反制中共威脅。圖為俄羅斯軍用車輛。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）
國安局表示，俄烏戰爭反映東亞地區尚無集體安全機制，台灣應持續突出自身安全攸關東亞穩定，促國際共同反制中共威脅。圖為俄羅斯軍用車輛。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北23日電）國安局表示，俄烏戰爭雖然使國際社會更加警覺俄中等專制極權國家威脅，但東亞地區尚無集體安全機制，無法共同快速協調應對台海危機；未來台灣應持續突出自身安全攸關東亞穩定，促國際共同反制中共威脅。

立法院外交及國防委員會明天邀請國家安全局、國防部、外交部、大陸委員會、行政院國土安全辦公室等單位，以「東亞最新地緣政治情勢與國家安全及相關應變準備工作」為題專案報告，並備質詢。各部會所撰寫的書面報告，今天傍晚已送抵各立法委員辦公室。

國安局報告指出，美國強化與日、澳、南韓等盟邦共同護衛東亞安全，並促英、德、法、加、印度等國，共同維護印太海域自由開放，也提升與東南亞海事安全合作，應對中共擴張威脅。

報告提到，中共與俄國共同阻止美國在聯合國對北韓追加制裁，干擾美遏中政策；在台海、東海、南海海域以機艦、灰色地帶手段，擴大管轄範圍，另利用經貿、疫苗拉攏東南亞國家，輔以認知作戰，以突破美國對其包圍網，雙方均積極營造對己有利態勢。

國安局說，美、中在南海的競逐態勢激烈，中共今年來持續強化南海軍事部署及灰色地帶威脅，尤其針對外艦進行跟監，海警船則常態性在南海巡邏，並加強監控越、菲、馬等國艦船活動與油氣探勘，謀求加大對「管轄海域」的實質管控能量。

報告指出，美國與盟友除派遣航艦編隊至南海聯合巡航及執行航行自由任務外，美國也發布「中共南海主權聲索研究報告」，訴諸國際法，駁斥中共南海主權聲索正當性，並續與南海沿岸國擴大海事安全合作，反制中共擴權意圖。

國安局表示，美中地緣政治競爭，深化東亞國家避險策略，美國積極展現維護東亞及台海和平決心，日本內部更逐步形成「台灣有事即日本有事」氛圍， 積極提升對中共嚇阻能力，但仍不樂見台海爆發戰爭；另外，東亞國家對疫後經濟復甦需求高，重視與中共經貿關係，對美中戰略競爭傾向採取避險策略應對，將使台灣周邊地緣政治態勢更趨複雜。

「俄烏戰事凸顯東亞缺乏集體安全機制」，國安局強調，俄烏戰事雖使國際社會更加警覺俄、中等專制極權國家威脅，並使各國加強關注東亞區域和平穩定及中共攻台企圖，但東亞地區尚無集體安全機制，無法共同快速協調應對台海危機；未來台灣須持續突出台灣民主、自由與安全攸關東亞區域穩定與發展，促國際正視並共同反制中共威脅。（編輯：楊蘭軒）1110323

延伸閱讀
從俄烏看兩岸 賴怡忠：多邊機制安排確保台海和平視訊安倍 蔡總統：印太區絕不容許片面武力改變現狀歐洲議會外委會通過印太報告 駁斥中國拿台海比俄烏
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀