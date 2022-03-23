國安局：俄烏戰爭凸顯東亞欠缺集體安全機制

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（中央社記者游凱翔台北23日電）國安局表示，俄烏戰爭雖然使國際社會更加警覺俄中等專制極權國家威脅，但東亞地區尚無集體安全機制，無法共同快速協調應對台海危機；未來台灣應持續突出自身安全攸關東亞穩定，促國際共同反制中共威脅。

立法院外交及國防委員會明天邀請國家安全局、國防部、外交部、大陸委員會、行政院國土安全辦公室等單位，以「東亞最新地緣政治情勢與國家安全及相關應變準備工作」為題專案報告，並備質詢。各部會所撰寫的書面報告，今天傍晚已送抵各立法委員辦公室。

國安局報告指出，美國強化與日、澳、南韓等盟邦共同護衛東亞安全，並促英、德、法、加、印度等國，共同維護印太海域自由開放，也提升與東南亞海事安全合作，應對中共擴張威脅。

報告提到，中共與俄國共同阻止美國在聯合國對北韓追加制裁，干擾美遏中政策；在台海、東海、南海海域以機艦、灰色地帶手段，擴大管轄範圍，另利用經貿、疫苗拉攏東南亞國家，輔以認知作戰，以突破美國對其包圍網，雙方均積極營造對己有利態勢。

國安局說，美、中在南海的競逐態勢激烈，中共今年來持續強化南海軍事部署及灰色地帶威脅，尤其針對外艦進行跟監，海警船則常態性在南海巡邏，並加強監控越、菲、馬等國艦船活動與油氣探勘，謀求加大對「管轄海域」的實質管控能量。

報告指出，美國與盟友除派遣航艦編隊至南海聯合巡航及執行航行自由任務外，美國也發布「中共南海主權聲索研究報告」，訴諸國際法，駁斥中共南海主權聲索正當性，並續與南海沿岸國擴大海事安全合作，反制中共擴權意圖。

國安局表示，美中地緣政治競爭，深化東亞國家避險策略，美國積極展現維護東亞及台海和平決心，日本內部更逐步形成「台灣有事即日本有事」氛圍， 積極提升對中共嚇阻能力，但仍不樂見台海爆發戰爭；另外，東亞國家對疫後經濟復甦需求高，重視與中共經貿關係，對美中戰略競爭傾向採取避險策略應對，將使台灣周邊地緣政治態勢更趨複雜。

「俄烏戰事凸顯東亞缺乏集體安全機制」，國安局強調，俄烏戰事雖使國際社會更加警覺俄、中等專制極權國家威脅，並使各國加強關注東亞區域和平穩定及中共攻台企圖，但東亞地區尚無集體安全機制，無法共同快速協調應對台海危機；未來台灣須持續突出台灣民主、自由與安全攸關東亞區域穩定與發展，促國際正視並共同反制中共威脅。（編輯：楊蘭軒）1110323