俄情報指中共秋天攻台 陳明通：認知作戰

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（中央社記者游凱翔台北24日電）日前外傳俄羅斯一份機密文件，指中共秋天可能攻台。國安局長陳明通今天表示，這是一種認知作戰，從各種情資研判，中共今年要舉辦20大，因此希望整體能夠維穩，對台發動攻擊「不太可能」。

立法院外交及國防委員會上午邀請國家安全局、國防部、外交部、大陸委員會、行政院國土安全辦公室等單位，以「東亞最新地緣政治情勢與國家安全及相關應變準備工作」為題專案報告，並備質詢。

國民黨立委溫玉霞詢問，前外傳有俄羅斯的機密文件，宣稱中共今年秋天可能攻台，國安局研判此事依據為何。

陳明通回應，這是一種認知作戰，從各種情資研判，中共今年要舉辦20大，因此希望整體能夠維穩，而本於國安局的專業判斷，操作認知作戰可能性高，對台發動攻擊「不太可能」。

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溫玉霞詢問，台灣安全是否在總統蔡英文任內沒問題。陳明通回應，沒問題；溫玉霞追問，是否代表台灣安全在下一任總統危險，陳明通指出，下一任總統上任後他可能就離開國安局長這個位置，且退休去遊山玩水，但現在他在任，就會盡心盡力。

民眾黨立委邱臣遠質詢時也關注此事。陳明通表示，基於國安局專業判斷，習近平要進入下一任期，需要維穩，「不可能做這樣的事」。（編輯：蘇龍麒）1110324