賑濟烏克蘭專戶達8.6億 華碩捐款3000萬入帳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北24日電）賑災基金會今天指出，賑濟烏克蘭專戶截至今天下午4時15分累計收到新台幣8億6184萬元，其中實體帳戶為6億9641萬元，線上多元支付平台則是1億6543萬元；另外，華碩日前宣布捐款3000萬元，已於今天入帳。

俄烏戰事未歇，為協助烏克蘭難民，外交部2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶，預計4月1日截止捐款，其中線上多元支付刷卡服務4月1日中午12時關閉，超商及虛擬ATM付款於3月27日晚間11時59分先行關閉。

基金會今天發布新聞稿指出，賑濟烏克蘭專戶截至今天下午4時15分累計收到新台幣8億6184萬元，其中實體帳戶為6億9641萬元，線上多元支付平台則是1億6543萬元，捐款筆數為11萬9732筆。

基金會表示，今天有2筆千萬元以上捐款，1筆為企業捐1000萬元，另1筆則是華碩電腦公司日前公告捐3000萬元，程序完備於今天入帳。

基金會說，華碩公司表示，深度關切在烏克蘭逐漸升級的人道主義危機，因此以實際捐款行動來響應對難民的關注。

根據衛福部公開的勸募活動資訊，此次2022年烏克蘭國際援助專案，預募金額為10億元。基金會說，募款已達標86%，投入響應人次將近12萬，讓世界看到台灣人對國際事務的參與以及沒有國界之分的良善。

基金會說，近日多家企業及組織大方響應，有力挹注善款，使後續外交部進行援助難民事務的空間更有餘裕。（編輯：林興盟）1110324