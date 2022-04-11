個人專戶制退撫法草案 立院將開公聽會後再排審

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（中央社記者王揚宇台北11日電）立法院司法及法制委員會，今天審查公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案等案，立委希望召開公聽會後再排審。會議主席、民進黨立委黃世杰裁示，為建立長治久安的制度，待召開公聽會後繼續審查。

立法院司法及法制委員會，今天審查考試院函請審議公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案等案，銓敘部長周志宏等人列席報告，並備質詢。今天僅進行詢答。

周志宏說明個人專戶制退撫法草案的訂定重點，包括適用對象是民國112年7月1日以後初次擔任公務人員者，要建立多層次年金保障、強化適足退休保障，而且政府的照顧義務及公法上職務關係不變，也設置個人退休金專戶、自主投資平台等。

國民黨立委曾銘宗、葉毓蘭等立委關心，新制規定退撫基金管理機關應自行或委託金融機構或專業機構，設計不同收益、風險的投資標的組合，提供公務人員自行選擇，而基金管理會將規劃保守型、穩健型、積極型及人生週期基金等4種投資組合標的，這實際操作情形為何。

周志宏說，考量基金累積的規模，初期將由退撫基金管理，等達到一定規模後，就會委外處理；此外，保守型投資標的組合，會給予最低保證收益（不得低於當地銀行2年期定期利率）等。

民進黨立委周春米說，這是全新的草案，大家關心會不會影響到原來的年金制度，希望未來審查時，銓敘部等要提供數據，把資料補齊。民進黨立委江永昌建議，在個人專戶制退撫上路後，應讓現職公務人員也有轉換適用的選擇。

民進黨立委鄭運鵬表示，草案中提到，公務人員提繳退撫儲金費用滿42年以後，政府不再負提撥責任，這項條文應該刪除；此外，媒體報導稱這次的個人專戶制是二次年改。

周志宏強調，這不是二次年改，是建立新的制度，不是舊的。

與會立委均希望今天不要進入逐條審查，應該要先召開公聽會再審查；此外，全國教師工會總聯合會10日發布新聞稿指出，退撫新制攸關新世代公教人權益，呼籲先開公聽會再審查，並要求設計有保障、能永續的新制。

立法院司法及法制委員會召集委員黃世杰說，今天的退撫新制草案，是上次年改時，針對公務人員與教育人員有法條明文規定，要在112年7月1日以後，對於初任的公教人員建立新的制度。

黃世杰表示，本案涉及到國家長治久安及如何吸引人才等，相當多的立委認為應該要廣納各方意見、建立更完備的制度，也要積極保障現任公教人員的權利，因此會召開公聽會後再繼續審查。

立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委陳以信表示，下週他擔任司法及法制委員會的輪值召委，會來規劃相關公聽會。（編輯：蘇志宗）1110411