環保署長出席帛琉海洋大會 北京：製造兩個中國

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（中央社台北13日電）總統特使張子敬訪問帛琉，並以環保署長身分出席第7屆「我們的海洋大會」。中國外交部今天下午批評美國與帛琉製造「兩個中國」，表達「強烈不滿，堅決反對」。

外交部上午表示，張子敬奉派擔任總統蔡英文特使訪問帛琉，並以環境保護署長的專業身分出席帛琉舉辦的第7屆「我們的海洋大會」（OOC 2022），昨天率團抵達帛琉。

據環球網，中國外交部13日下午舉行例行記者會，發言人趙立堅答覆媒體相關提問時首先強調，中方不承認所謂的「台灣總統特使」。

趙立堅並稱，美國和帛琉允許台灣當局官員出席有關會議，將製造「兩個中國」。中方對此強烈不滿，堅決反對。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是任何人都無法改變的歷史和法理事實。

他還稱，美國和帛琉應恪守「一個中國」原則，不為「台獨」分裂勢力提供任何舞台。「我們也正告民進黨當局任何在國際上搞所謂突破的圖謀終將失敗」。

台灣邦交國帛琉主辦的第7屆「我們的海洋大會」13日至14日舉行。張子敬這次以環保署長身分出席，是台灣參與這個國際會議以來，首次以官方身分受邀。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110413