參與帛琉會議未用國號 吳釗燮：已盡最大努力爭取

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外交部長吳釗燮（前）14日在立法院受訪時，談到媒體報導帛琉海洋大會官網介紹講者內容，環保署長張子敬的職稱被刪除「中華民國」一事。吳釗燮指出，外界似乎有所混淆，張子敬是以環保署長的正式官銜代表台灣與會，是台灣歷來與會層級最高。中央社記者王騰毅攝 111年4月14日

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）外交部爭取到以台灣名義參與帛琉「我們的海洋大會」，擔任特使的環保署長張子敬並以正式官銜出席。國民黨立委溫玉霞質疑為何不用中華民國名義出席，外交部長吳釗燮說：「你覺得我們不想嗎？你覺得我們放棄中華民國的名號了嗎？」

吳釗燮今天赴立法院外交及國防委員會業務報告，他強調，對於爭取台灣以更高規格參加13、14日兩天在友邦帛琉舉辦的「我們的海洋大會」，外交部已盡最大努力。

國民黨立委江啟臣表示，沒辦法爭取到用中華民國國名，事實應該向外界說明清楚，應該務實謙卑，外交部不應該強調是一大外交突破。

吳釗燮回應表示，外交部沒有強調外交突破，外交突破說法是媒體講的，外交部只是說這次「我們的海洋大會」（OCC）恰好在邦交國帛琉舉辦，因此張子敬可以用正式官銜出席，這是外交部設定並努力達到的目標，過去沒有這麼好，是一個進步。

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溫玉霞質疑，既然中國沒有參加會議，為何台灣不能用中華民國名義參加。吳釗燮回應，「你怎麼知道中國沒參加？」他表示，能用台灣名義參與國際組織已經是一大突破，「不然委員你去爭取看看，委員也可以嘗試爭取用中華民國名義進入聯合國。」

溫玉霞並質疑，桃園機場在國際民航組織（ICAO）仍被歸類在中國之下，外交部是否有去爭取。吳釗燮表示，在國際組織中任何被矮化的情況，外交部都會立刻去爭取，但目前還沒有辦法改變。（編輯：謝佳珍）1110414