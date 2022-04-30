駐拉脫維亞代表處代捐贈100萬美元 協助烏克蘭難民

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駐拉脫維亞代表處29日與拉國慈善組織Ziedot簽署捐款合約，代表台灣的政府與民眾捐贈100萬美元協助安置拉國境內的烏克蘭難民。駐拉脫維亞代表李憲章說，台灣民眾的豐沛愛心讓他深感驕傲。（駐拉脫維亞代表處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年4月30日

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（中央社記者陳韻聿倫敦30日專電）駐拉脫維亞代表處29日與拉國慈善組織Ziedot簽署捐款合約，代表台灣的政府與民眾捐贈100萬美元協助安置拉國境內的烏克蘭難民。駐拉脫維亞代表李憲章說，台灣民眾的豐沛愛心讓他深感驕傲。

李憲章致詞表示，台灣作為國際社會負責任的民主陣營成員，樂於積極響應共同濟助烏克蘭民眾。Ziedot主席蒂曼塔（Rūta Dimanta）女士則說，衷心感謝台灣的政府與人民慷慨及時捐贈百萬美元，也感謝台灣對Ziedot的信任與支持，將善用捐款協助烏國難民。

駐拉脫維亞代表處指出，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今，已有超過520萬烏克蘭民眾為躲避戰火遠離家園，進入拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛、波蘭、匈牙利、斯洛伐克等鄰近歐洲國家，抵達拉脫維亞的烏國民眾至少已達3萬餘人，拉國政府部門和民間慈善團體、甚至許多家庭和個人，都投入大量人力和資源積極安置烏克蘭難民，令人感佩。

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代表處表示，Ziedot是拉脫維亞聲譽卓著的社會福利團體，成立於2003年，目標為協助國內外弱勢族群，在國際間已建立良好聲譽。

在協助烏克蘭方面，Ziedot與拉脫維亞外交部、國防部及地方政府密切合作。駐拉脫維亞代表處表示，對於能與Ziedot合作執行救助烏國民眾的正義任務，深感榮幸；相信憑藉Ziedot的豐富經驗、綿密網路、專業規畫及團隊的高效執行力，必能將台灣的愛心即時、有效地提供給最有需要的烏克蘭民眾。（編輯：黃自強）1110430