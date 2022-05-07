日本自民黨青年局長：岸田政權對台親近友好

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（中央社記者溫貴香台北7日電）總統蔡英文昨天視訊接見日本執政黨自民黨青年局長、眾議員小倉將信訪團，小倉肯定蔡總統6年來的領導，台灣在政治及經濟上都有長足發展；而首相岸田文雄的政權對台灣非常友好、親近，希望自己能持續為日台友誼貢獻。

蔡總統5日在總統府接見日本自民黨青年局訪團，但因眾議員西野太亮確診，同車的訪團成員臨時無法出席實體接見，總統昨天下午以視訊方式接見無法前往總統府的訪團成員。

小倉將信致詞時表示，因為有團員確診，無法與蔡總統見面，他深感遺憾，感謝總統5日在總統府熱情接待眾議員鈴木憲和等團員。

小倉指出，他第一次與蔡總統見面是在2016年總統就職典禮上，這6年來見證了蔡總統非常有力的領導。在蔡總統的領導下，台灣在政治、安全及經濟上都有長足發展，他要表達最深的敬意。

他提到，中國近來不斷派出軍機入侵台灣的航空識別區，他也感到非常憂慮，台灣的安全受威脅，也會影響日本及日美同盟的安全。

小倉談及，訪台之前，他與前首相安倍晉三討論日本、台灣跟美國三方的關係，安倍希望國會議員能做一些具體的事；去年7月也有日、美、台三方國會議員的會議。

小倉表示，岸田政權對台灣非常友好，而且非常親近。希望未來這段期間，自己能持續為日本和台灣之間的友誼，貢獻一己之力。

日本青年會議所會長中島土致詞時表示，日本青年會議所與台灣有許多姐妹關係的締結，從60年前開始締結第一個姐妹會，到現在雙方之間已有75個姐妹會，一直以來透過這樣的草根互動，進行民間交流。

他表示，主要的成員都熱愛台灣，希望這樣的人數不只在日本，在全世界也能大大增加，透過這些友台人士來促進台日關係。

會中，總統也關心西野太亮的健康情形。西野太亮表示，他目前的身體健康狀況完全沒有問題。

西野太亮說，熊本縣知事蒲島郁夫特別在他出發前交代，一定要再感謝台灣在熊本發生自然災害時，給予捐款。他要代表熊本知事向總統以及台灣人民道謝。

青年局國際副部長、眾議員山口晉表示，他另一項專業是在能源方面，一直高度關注能源安全，希望能與台灣進行相關交流。

線上與會者尚包括「日本台灣交流協會」台北事務所代表泉裕泰等。外交部次長田中光、「台灣日本關係協會」副秘書長范振國等人都參與這次視訊會議。（編輯：黃瑞弘）1110507