賴清德視訊接見日本議員訪團 盼台日友情更密切

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北7日電）副總統賴清德今天視訊接見日本自民黨青年局長小倉將信眾議員訪團表示，感謝日方用具體行動支持前來台灣，並表達對兩岸和平穩定發展的決心，期盼未來台日兩國友情能夠更加密切。

賴副總統說，今天能在台灣與小倉以視訊見面，他深感榮幸，也要感謝小倉局長長期支持台灣加入世界衛生組織（WHO）等國際組織。

副總統說，感謝日本政府捐贈給台灣400多萬劑疫苗，協助台灣度過疫情的重大難關，更重要的是，台日雙方不僅在疫情當中無畏病毒，且在烏克蘭遭受攻擊之際，國際社會關注兩岸和平發展之時，日方用具體行動支持前來台灣，表達對兩岸和平穩定發展的決心，令人非常感激，也非常敬佩。

副總統談到，近來日本首相岸田文雄展開國際訪問，岸田文雄公開向國際社會表示，日本絕對不允許中國用武力改變台海的現狀，表達堅定支持兩岸和平發展的決心。

此外，小倉將信這次率領自民黨成員來到台灣，公開向台灣社會表示，願意支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），對於台灣民心、士氣的穩定，都有很大的幫助，副總統也再次表達感謝。

副總統說，台日兩國友情、淵源非常深厚，在日本有前總統李登輝之友會，現在台灣也正籌備前首相安倍晉三之友會，由前外交部長陳唐山擔任第一任會長；小倉局長這次帶領訪團不畏疫情來台訪問，都證明台日歷史淵源深厚，經由一代傳接一代，希望未來關係能夠更加密切。

小倉將信（OGURA Masanobu）致詞時表示，這次前來台灣，因為疫情關係，無法親自與副總統見面，深感遺憾，也期待在疫情和緩之後，能再度訪問台灣，相信屆時一定能與副總統會面。

他重申，一定會支持台灣加入CPTPP，他身為局長，定將盡力協助台灣。事實上，不只是台灣，日本也希望能與美國等更多民主國家合作，共同來推動這項事宜。

青年局國際副部長山口晉眾議員致詞表示，希望今後能與台灣進行能源安全等議題交流。此外，他也非常喜歡台灣，作為日本國會議員，今後一定會努力推動台日雙邊交流。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

西野太亮眾議員致詞表示，台積電即將要在熊本縣設廠、投資，熊本縣民及當地業者都非常開心、非常歡迎。當然也會衍生許多需要幫忙解決的一些議題，作為國會議員，他會與日本政府協商，希望民間和政府互相合作，讓這些議題能夠順利獲得解決。

日本青年會議所會長中島土致詞表示，日本青年會議所是一個遍布全世界的組織，是一個非常重視自由民主、資本主義、人權價值的組織，成員遍布全世界，希望今後提供台灣來自世界的友誼，一同給台灣更多支持。（編輯：張均懋）1110507