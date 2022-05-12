黃榮村：退撫基金第1季績效 優於其他5個政府基金

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（中央社記者陳俊華台北12日電）考試院長黃榮村今天說，退撫基金第1季績效優於其他政府基金，也勝過私校退撫儲金，且自營的績效優於委託經營，部分人士以為管理退撫基金的公務人員欠缺專業，實在是錯誤的見解。

考試院透過新聞稿指出，黃榮村在上午的考試院會中，針對書面報告「公務人員退休撫卹基金111年度第1季監理概況」表示，面對全球政經局勢震盪及國內外股市下跌，退撫基金今年前3個月的收益率表現，優於其他政府基金，也勝過私校退撫儲金，表現穩健專業。

黃榮村說，由於近來外界對退撫基金的經營績效的評價不盡正確，容易形成錯誤印象，他也要求相關人員必須勇於澄清說明，讓立委在討論112年新制時有正確的判斷基礎。

黃榮村表示，退撫基金第1季的收益率為負0.77%，相較於其他5個政府基金的收益率，分別從負1.18%到負2.33%不等，是跌幅最小、表現最為穩健的；退撫基金也勝過私校退撫儲金三種類型，包括保守型為負2.50%、穩健型負4.15%、積極型負5.00%）。

黃榮村指出，尤其退撫基金自營的績效，優於委託經營，顯示基管會員工的專業及努力；部分人士以為管理退撫基金的公務人員欠缺專業，實在是錯誤的見解。

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黃榮村說，外界有私校退撫儲金的經營，遠勝於退撫基金的印象，其實並不正確。私校退撫的經營確有值得學習的地方，但分析其成立後103年到110年的8個完整年度中，退撫基金有3年的表現同時優於私校三種類型；另有1年優於穩健型與保守型、3年優於保守型，雙方的表現可說是各有千秋，未來應該繼續相互切磋，在競爭中共同進步。

黃榮村表示，退撫基金近3年的收益率平均超過10%，在今年第1季的動盪中也有相對穩健的表現，特別感謝基管會人員努力，也請基管會面對外界的批評，既要謙卑受教，也要勇於辯護，以澄清外界錯誤的印象。（編輯：黃國倫）1110512