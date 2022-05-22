黃昀亞為台灣爭光 淡水暮色傳福音畫作獲國際首獎

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（中央社記者王承中台北22日電）國民黨立委溫玉霞表示，來自台灣的黃昀亞以「淡水暮色傳福音」畫作，獲得聯合國教科文組織「國際青年視覺藝術大賽」10歲至13歲組冠軍。黃昀亞攜帶國旗上台受獎，為台灣爭光。

國民黨立委溫玉霞在臉書發文指出，黃昀亞代表台灣參加聯合國教科文組織世界青年藝術學院舉辦第29屆「國際青年視覺藝術大賽」，榮獲10歲至13歲組的首獎，這是這項國獎比賽有史以來第一次有台灣孩子得首獎。

溫玉霞表示，非常謝謝黃昀亞代表台灣站上聯合國教科文組織的舞台，讓世界看見台灣的孩子，不論在哪裡成長，都能展露才華，為台灣爭光。令人激賞的是，黃昀亞還把國旗送給大會留念，不忘彰顯台灣在國際舞台的能見度，展現海外僑胞一貫的愛國情操。

溫玉霞指出，2022年第29屆聯合國教科文組織藝術大賽共收到5000件作品，黃昀亞以「我所熱愛的風景，我所保護的自然」為主題，用傳統水墨筆觸和水彩，以名為「淡水暮色傳福音」的畫作贏得「10到13歲」組的冠軍首獎。

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溫玉霞表示，主辦方為頒獎典禮暖場舉辦慈善義賣晚會，目的為未來美術館籌建募款，包括黃昀亞等前三名的得獎作品複製品被競價叫買，最後以3.2萬歐元（約折合新台幣100萬元）敲槌賣出。

她表示，謝謝黃昀亞用活潑豐富的彩繪畫出淡水特殊的風光和人文歷史，不僅打動許多國外的評審，在數千件的作品中脫穎而出，也讓世人看見台灣之美以及台灣孩子的潛能與努力。黃昀亞的傑出表現真是台灣之光，也是南非僑界之光。（編輯：蘇志宗）1110522