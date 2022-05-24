張善政拜訪桃園議會行程喊卡 邱奕勝指沒約好

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（中央社記者葉臻桃園24日電）國民黨徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發地方反彈，張善政今天臨時要到桃園市議會拜會。議長邱奕勝對此受訪指出，沒約好、不知道這件事。張善政行程最後喊卡，預計改期。

中國國民黨日前徵召張善政參選桃園市長，由於事發突然，桃園地方出現反彈聲浪，甚至傳出邱奕勝要辭去桃園市黨部主委表達抗議。

張善政團隊今天上午9時許在媒體群組臨時發布採訪通知，指今天上午11時張善政將赴桃園市議會進行拜會。

由於行程突然，地方一度傳出這場拜會過程談得不順利。

邱奕勝上午9時許在議會被媒體堵訪時指出，他得知國民黨徵召張善政當下滿錯愕，因為先前地方與中央都沒有討論過，但提名候選人是國民黨主席朱立倫的權力，有沒有告知他都不重要。

針對先前退出國民黨群組，他說，因為當時大部分群組與黨務相關，他去年已請辭市黨部主委，今年代理主委也已產生，因此退出群組與開不開心沒有直接關係；看到有鄉親支持張善政也很開心、樂觀其成，相信張善政資歷在眾多人選中是最好的。

針對張善政要拜訪，邱奕勝表示，議會是開大門，歡迎任何人來。

邱奕勝上午10時許在市議會再次被媒體堵訪時說，沒有與張善政約定，也不知道這件事。

媒體追問，若張善政執意要等，會不會見面。對此，他表示，「沒必要做到這樣吧」。

張善政團隊在拜會前15分鐘臨時喊卡行程，指稱經張善政與邱奕勝聯繫，邱奕勝表示今天正在主持會議，會再另尋時間見面暢談，張善政非常謝謝邱奕勝，也希望等邱奕勝方便時再登門拜訪、交換意見。（編輯：戴光育）1110524