蘇貞昌談志願 盼83歲駕帆船環島

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆7日電）由國立海洋科技博物館打造的研究船「潮境方舟1號」今天啟航，行政院長蘇貞昌出席致詞談及志願，希望能在83歲時駕駛帆船環島。

啟航儀式上午在基隆市望海巷漁港舉行，在蘇貞昌、教育部長潘文忠、基隆市長林右昌及海科館館長陳素芬等人共同鳴笛下啟航，蘇貞昌等人並搭船在望海巷保育區海域巡禮。

蘇貞昌致詞說，今天特別參加新船啟用，這就是2年前行政院定下「向海致敬」政策具體展現，過去因為政治關係實施海禁「這個海禁是最笨」，過去怕人民跑出去，就一個老兵扛著一把老槍禁止人家接近海洋，這是笨、這是錯，他在2年前宣布「向海致敬」已把原來的「禁」解除到剩下20%。

蘇貞昌提到，看到日本有名83歲（指日本海洋冒險家堀江謙一）剛剛從美國經舊金山大橋出發，獨自駕駛帆船安然抵達日本，創下世界紀錄。他現在距83歲還差8歲，如果沒做（行政院長）了，準備來學一下帆船。

蘇貞昌表示，他不敢從台灣駕駛帆船到美國，他沒有這個能耐，但很希望屆時能有艘帆船繞台灣一圈，他23歲騎腳踏車環島，「83歲駕帆船環島，這也是我的志願」。

蘇貞昌說，人生有夢最美，不要只想小小的選舉，要想大大的台灣、大大的世界，很期待新船下水帶著大家乘風波浪，不解纜出海怎麼能看到海天壯闊，不航向大海怎麼會知道天寬地廣，只有小小老是算選票不好，應該有大大志氣讓台灣更好，讓台灣和世界接軌。

海科館表示，「潮境方舟1號」為國人設計與打造的研究船，在國家發展委員會及教育部支持下，打造台灣博物館界首艘量身訂做的船舶，這艘長約12.8公尺、寬約3.6公尺、吃水深約0.5公尺的研究船，由24歲女船長簡汝庭掌舵駕駛。（編輯：李錫璋）1110607