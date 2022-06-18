監委調查王光祿獲特赦除刑不除罪 促提非常上訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北18日電）監院日前通過監委王美玉調查報告，王光祿狩獵案雖獲特赦，但除刑不除罪，且判決恐未正確理解憲法保障原住民族傳統狩獵文化，並有適用法律不當等情事，將促請法務部轉檢察總長研提非常上訴。

王光祿案起源於民國102年，他在河床撿拾一把獵槍並於8月持槍上山狩獵，獵打長鬃山羊和山羌各1隻。獵槍部分遭判刑3年2個月，獵捕保育類動物部分判7個月，合併判3年6個月有期徒刑。

此案引起社會關注，104年時任最高檢察署檢察總長顏大和針對王光祿案提起非常上訴、106年最高法院就王光祿案聲請釋憲、110年大法官宣示解釋，僅有部分違憲，最高法院續審王光祿案；同年5月20日蔡總統行使總統赦免權，特赦王光祿。

王美玉今天發布新聞稿指出，王光祿案的有罪判決，恐未正確理解憲法保障原住民族傳統狩獵文化，加深族群隔閡，並凸顯保障原住民族狩獵文化及獵槍使用規範尚欠不足等問題，且特赦王光祿僅除刑不除罪，尚難還其公道。

監院司法及獄政委員會15日通過王美玉所提調查報告，就此案確定判決違背法令部分，促請法務部轉檢察總長研提非常上訴。

王美玉解釋，王光祿撿拾獵槍，被認為不符原住民「依其文化所允許之方式製造」，處以重刑。但原住民從事狩獵活動為其文化權利重要內涵而受憲法保障，國家既許可原住民得依法持有自製獵槍而狩獵野生動物，自負有保障原住民得安全從事合法狩獵活動義務；此外，原住民族使用獵槍有其生活上之需要，倘以刑罰制裁持有生活必需品行為，是對原住民人權的嚴重傷害。

王美玉指出，近20餘年來，實務上有關原住民族持有自製獵槍除罪規定構成要件的解釋適用，都不斷修正調整，盡可能給予寬容的權利保障。

她批評，王光祿案的確定判決，顯然是無視原漢民族間長年矛盾衝突，也顯示各級司法機關對原住民族傳統文化的保障，仍屬消極，造成迄今無法彌補的隔閡，並違反為保障原住民族傳統文化，逐步修正放寬原住民除罪的相關規定意旨。

另外，王美玉認為，93年增訂的野生動物保育法，僅規定原住民族未依法令規定獵捕「一般類」野生動物處罰鍰規定，漏未規定原住民族未依法令規定獵捕「保育類」野生動物的罰則。基於「罪刑法定原則」，不得逕依同法第41條第1項第1款一般人違法獵捕「保育類」野生動物之規定，以刑罰相加，經最高法院106年刑庭會議決議通過。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

但她說，此案竟然逕予適用同法第41條第1項第1款的刑罰規定，對王光祿處以7月有期徒刑，顯已違反「罪刑法定原則」，而有適用法律不當的非常上訴事由。

王美玉指出，此案最高法院以106年度台非字第1號判決，依據司法院釋字第803號解釋理由所稱，應立法嚴格限制獵捕、宰殺或利用「保育類」野生動物等語，顯然也誤解第803號解釋意旨，而有適用法律不當的違誤，仍有再提非常上訴、予以糾錯，統一法令見解的必要。（編輯：黃瑞弘）1110618