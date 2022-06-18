台鐵高雄機廠遷建潮州 蘇貞昌：應正名屏東機廠

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）台鐵高雄機廠遷建屏東潮州基地，今天舉行啟用典禮，屏東將成西部幹線的首發站，行政院長蘇貞昌出席典禮指出，遷廠後仍稱高雄機廠，名實不符，應正名屏東機廠。

蘇貞昌致詞指出，台灣鐵路每年載客2億多人次，過去修復車廂，需要動用156個師傅、花12個小時；遷廠後只需要18個人、40分鐘就可以進行，非常有效率。

蘇貞昌說，高雄機廠遷建潮州基地後，可以讓鐵路做更好的服務，鐵路過去是從高雄發車，現在從潮州發車，使得屏東變成西部幹線的首發站。至於，遷廠後仍稱為高雄機廠，名實不符，應該落地生根，正名為潮州機廠或屏東機廠。

蘇貞昌表示，這是台鐵檢修能量最大、最具前瞻科技與環保節能、同時兼顧旅遊、觀光功能的鐵路車輛維修中心，和台北機廠（位於桃園富岡）並列為環島鐵路南北2大機廠，新機廠引進先進自動化設備不僅可大幅提升維修效能，且結合鐵道文化、觀光服務預期將可帶動屏東觀光產業發展以協助地方創生。

另外，台鐵公司民國113年掛牌後，機廠員工的進用也可為地方創造更多的就業機會。蘇貞昌也感謝全體台鐵同仁支持公司化，未來共同努力重拾榮光，讓台鐵人走路有風。

屏東縣長潘孟安說，台鐵百年來乘載台灣經濟發展，伴隨轉型、遷廠後，潮州基地成大眾載具修復的地方，期待未來能夠結合潮好玩幸福村與鐵道文化園區，帶動當地鐵道文化經濟。

交通部長王國材表示，將來維修900型新電聯車、3000型新城際列車的第2期工程也已核定，即將在同一基地展開，位於潮州的車輛基地將是全台規模最大鐵路維修基地，作為交通事業標竿，以「最大修車廠、銀級綠建築、前瞻新科技、旅遊新經濟」精神邁入嶄新修車紀元。

依鐵路管理局今天新聞稿，配合政府高雄市區鐵路地下化，台鐵局102年奉行政院核定「高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫」，將高雄機廠、南區供應材料廠遷建至屏東縣潮州，基地面積約52公頃，總工程費134億8000多萬元。基地連結104年已搬遷至潮州的高雄機務段，串連1至4級各級維修，達到「廠段合一」資源共享最高運用效益，有效提升檢修作業效率與品質。

計畫引進多項現代化設備，配置第1套地下頂升裝置，並導入MMIS車輛維修資訊管理系統，可促進檢修作業標準化、資訊化，提升檢修效率，另建廠工程致力環境保護，利用廠內滯洪池景觀規畫設計鐵路車輛文化園區，兼具觀光休憩功能觀光機廠。（編輯：黃世雅）1110618