入境檢疫3+4新制運作順利 蘇貞昌：持續觀察變異株

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（中央社記者陳俊華台北19日電）指揮中心今天在政院擴大防疫會議中表示，入境居家檢疫3+4政策只有實施首日達近期新高，已請勞動部調控移工入境人數；行政院長蘇貞昌指示，因境外移入發現Omicron BA.4及BA.5等變異株，請指揮中心持續觀察。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午9時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、成人與兒童疫苗施打情況及兒童疫苗採購情形、快篩試劑盤整情形、入境居家檢疫狀況報告等議題進行討論。

指揮中心在會中表示，有關家用快篩試劑實名制，第1輪（4月28日到6月5日）計39日，共販售997萬份，平均每天販售26萬份。第2輪（6月6日到6月17日），計12日，共販售111萬份，平均每天販售9萬份。

指揮中心說，八大通路部分，從5月9日到6月17日計40天，5月平均每天販售16.8萬份，6月平均每天販售2.8萬份；目前還有庫存46萬劑，因買氣漸弱，可隨到隨買，不必排隊。

指揮中心表示，中央政府政策性無償配發快篩劑部分，除住宿型機構仍待各機構定期回報統計資料外，其餘有關18歲以下學童、幼童、低收入戶及中低收入戶及遊民、獨居老人等部分，快篩劑都已送達指定地點，陸續辦理配發作業。

指揮中心指出，有關入境居家檢疫3+4政策，從6月15日實施以來，只有實施首日達近期新高，已請勞動部調控移工入境人數，並請交通部民航局依實際飛航載客情形、規劃航班等，調控各航空公司每週載客配額，並持續盤點機場運作、訂位需求及防疫計程車、防疫旅館量能。

蘇貞昌說，目前國內快篩試劑量足價穩，相關實名制及超商販賣通路運作都屬順暢，請指揮中心持續盤整相關量能；長照等住宿型機構如果有需求，也可從寬逐案斟酌配發。

蘇貞昌表示，入境居家檢疫措施調整為3+4，從15日實施以來，目前量能及運作尚屬順利，近日因境外移入病例有發現Omicron BA.4及BA.5等變異株，請指揮中心持續觀察。（編輯：林淑媛）1110619