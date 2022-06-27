海巡成功艦進駐蘇澳軍港 將參與漢光38號演習

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（中央社記者游凱翔台北27日電）國軍漢光38號實兵實彈演習7月25日舉行，繼海巡署安平級安平艦5月成功驗證海軍、海巡平戰轉換效能，並實彈射擊雄二飛彈命中目標後，海巡安平級成功艦昨天已進駐蘇澳軍港，將參與漢光演習等任務。

國軍漢光38號演習圖上兵棋推演已在5月16日至20日實施完畢；實兵、部分實彈演習將於7月25日至29日進行。

根據海軍司令部發布的射擊通報，年度訓練將於6月29日、30日，7月6日、7日、8日、12日、13日、14日、15日、20日、21日、以及26日，每天上午3時至上午11時，於宜蘭、花蓮外海一帶實施；其中26日為年度訓練最後一天，也在漢光演習期間內。

軍方人士上午告訴中央社記者，這項訓練為漢光演習的一環，且為驗證海軍、海巡平戰轉換及聯合作戰效能，海巡署成功級艦昨天已進駐蘇澳軍港，將參與海軍相關演訓任務。

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海巡署安平級艦目前共有兩艘，分別是首艘「安平艦」及第二艘「成功艦」，其中安平艦5月已實彈射擊雄風二型反艦飛彈，且成功命中目標，因此外界預測成功艦此次可能實彈射擊雄二，再度驗證平戰轉換及與聯合作戰效能。

海巡署安平級是以海軍沱江級艦藍圖為基礎改良設計，除了鎮海火箭彈，也預留空間及管線供雄風飛彈使用，戰時可由海軍換裝執行戰備任務，達「平戰轉換」功能。（編輯：郭無患）1110627