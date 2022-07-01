退撫基金前5月虧損282.88億元 收益率負3.91%

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（中央社記者賴于榛台北1日電）公務人員退撫基金管理委員會今天公布基金操作績效，今年截至5月底，實際收益數為虧損新台幣282.88億元，收益率為負3.91%；相比4月底的績效，5月虧損27.63億元。

公務人員退休撫卹基金管理委員會按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理委員會最新資料，民國111年截至5月31日的基金運用情形，整體基金收益數為虧損282.88億元，期間實際收益率為負3.91%。其中，自行經營的固定收益為54.04億元，期間收益率2.29%；資本利得收益數虧損101.16億元，收益率負7.05%。

委託經營部分，收益數為虧損235.76億元，期間收益率為負6.85%。

若與4月底時退撫基金績效相較，當時虧損255.25億元，截至5月底退撫基金虧損282.88億元，單月虧損27.63億元。

退撫基金指出，111年度截至5月底止，台灣10年期公債平均殖利率為0.38%、台灣加權股價指數下跌7.75%、MSCI全球指數下跌12.83%、彭博巴克萊資本全球綜合債券指數下跌11.06%。（編輯：蘇志宗）1110701